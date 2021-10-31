為什麼每當疫情趨緩時，疫苗接種率就會下降？為什麼遇到財務困難時，人們會把錢拿去買彩券而不願儲蓄？為什麼企業主只顧著短期獲利，而不敢放膽投資？為什麼在這個知識水準遠勝從前的時代，我們卻依然經常做出短視而莽撞的決斷？

「立即滿足」已成為今日的常規，許多人都忘了如何做出明智的長期決策。所以總統會放話「兩國論」與美軍在台，來扭轉低迷民調；國民黨會為罷免與公投而全面鼓吹，卻不管接棒者與國家未來的定位與政策議定；過去我們堵邊境，不管有沒疫苗；現在我們打疫苗，不想如何國際接軌；行政院為公務人員加薪，卻沒理內需經濟如何帶動成長；我們花大錢買軍備，卻不改善和鄰國的外交關係；前瞻計畫建鐵道，卻沒花力氣發展場站周邊的城鎮；我們緊急紓困了，卻忘了重建經濟、就業的秩序與轉型。

麻省理工學院與哈佛大學博德研究所全球政策計畫主管、曾任歐巴馬內閣氣候變遷創新高級顧問的比娜‧文卡塔拉曼，在《樂觀者的遠見：在莽撞決斷的時代，我們如何克服短視、超前思考？》一書中提出警示，我們對財務、健康、社群甚或是對待這個地球，都太容易不去思考未來。這種短視已經造成許多嚴重後果：濫用抗生素導致超級細菌蔓延、蠅營於季度獲利讓公司停滯落後、颶風防備不足讓社區帶來致命災害。這是因為我們愈來愈缺乏做出更具遠見決策的習慣與智慧。既不利用科學知識去避免這些短視危機，更缺乏可以運用的想像力、同理心與代理機構等方法防患於未然。

她援引了從世界各地所收集到的故事，以及生物、心理與經濟學的新研究，闡釋出人們如何做出對自己、企業或社群長期而有利的決定。但卻發現從古代龐貝城到現代福島，人性原本就是莽撞輕率的。每個人往往強調會為追求自己生活的長遠幸福，以及整體社會的美好目標而奮鬥，甚至訂出了明確的數值指標，但組織必然會將目標打折扣，這也就是知名的「古德哈特定律」的結論。

查爾斯．古德哈特自1970年代直到21世紀初葉，擔任英格蘭銀行（英國央行）貨幣政策顧問。他於1975年提出這項定律指出，當一個組織要求人們達成一項指標，並在達標時給予獎勵，人們便會犧牲其他重要的進展，甚或作弊，以求達成目標。19世紀時，歐洲古生物學者根據中國農民挖出的恐龍化石碎片按件計酬，農民於是把化石砸成碎片以增加自己的報酬。

這種短視做法有點類似股市的當日沖銷、企業追求短期良好財報、政治人物為選舉不管政策承諾、媒體為收視率不顧社會道德、網軍只要帶風向不理事實真假。結果是讓大家都變成了海邊的潮水池，朝夕窮於應付永不滿足的大海，但卻總是乾涸，並讓自己永遠處於驚慌模式。這就是缺乏遠見的社會，結局是大家一起死。

科技不斷更新、時光快速流轉，現代人的確太容易只重視眼前的利益了，疫情當前又讓我們更不去想像未來，但人與社會該活在現在？還是活在有希望的未來？「虛榮指標」與「時間套利」雖不見得不要，但為政者真要像現在許多青少年人的志願一樣：立志當個網紅嗎？愈是環境劇變、大敵當前，我們更需要「樂觀者的遠見」，千萬別再莽撞的決斷，短視的部署。沒有人愛打仗，大家都喜歡成長繁榮的未來！（作者為台北市出版公會理事長）