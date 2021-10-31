本土疫情趨近「清零」，中央疫情指揮中心逐漸鬆綁包括口罩政策在內的各項管制作為，連每日例行記者會也不定時舉行，指揮官陳時中卻以「簡訊實聯制」是防疫應變措施重要一環，稱暫無開放計畫，讓人好奇箇中原因為何？

簡訊實聯制是利用科技方式協助疫調，今年5月中旬本土疫情大爆發，相關單位藉此進行疫調，追查確診者足跡和接觸者，在人權與防疫之間，民眾選擇依照政府所要求進行簡訊實聯制，是為必要之惡。

後來有法官質疑警方透過調閱簡訊實聯制資料偵查刑案，當時NCC強調，簡訊實聯制謹遵限定防疫目的、最小化蒐集、保留28天即刪除等原則，並督促電信業者於受理任何用戶資料調取前，應遵守法律相關規定，始得為之，化解外界疑慮。

隨著疫情趨緩，簡訊實聯制未因此取消，陳時中說，至少要到明年中才有機會取消。但除大型場所及店家要求外，許多市場等小店已自我鬆綁，簡訊實聯制漸漸流於形式，檢討聲浪不斷。

針對簡訊費用，NCC主委陳耀祥日前在立法院指出，要使用到明年6月底的3億元預算，在NCC撙節使用、電信業者共體時艱之下，目前為止僅使用了5000萬元。

原來陳時中說的明年中旬期限，竟可能是因為預算要用到明年6月，所謂重要防疫應變，卻是讓全民一起做沒效率的事，還有可能面臨個資外洩、監控的隱憂。

尤其立委李貴敏在立法院質詢民眾個資是否確實在28天期滿後刪除，陳耀祥卻表示NCC問了疫情中心，疫情中心說關貿網路僅負責QR code部分，「根本沒有資料庫怎麼會有刪的問題」。

NCC說法不一，令人不得不懷疑背後黑箱究竟有多大？在本土疫情已近乎清零，簡訊實聯制又勞民傷財，何不先退場，除非又是官僚弄權心態在作祟。