在美台政要不斷搧風點火之下，台灣被推上代理人戰爭最前線，全球都憂心台海隨時可能引爆戰火。難得危機四伏之際，海峽對岸傳來一絲善意，國台辦副主任劉軍川在一場研討會中表示，兩岸統一後，台灣的和平將獲得充分保障，經濟也會大力增長，財政收入可用於改善民生，人民福祉將大大提升，台灣同胞在國際上腰桿會更硬，共同參與全球治理和人類命運共同體的構建。近來很少聽到大陸官員對台灣「說好話」，劉軍川軟調發言讓聽者格外有感。儘管民進黨不會接受，民粹勢力萬般嘲笑，但劉軍川為兩岸降火用意很深。

見影子就開槍 便宜美國

新冠疫情未消，大陸明年2月就要舉辦冬奧，接著年底中共召開二十大會議，兩岸若大動干戈，絕對不利於大陸的發展與活動。雖然蔡英文總統在雙十國慶提出「兩岸互不隸屬」，接受CNN的專訪透露美軍在台協訓國軍，大陸反應卻非常謹慎，只由國台辦做出制式反應，並沒有加大反擊的力度。

畢竟，兩岸是否互不隸屬，不是蔡英文說了算。台灣是個民主社會，一個人、一個黨的意志不能代表全體，所有民調都顯示，多數人民主張維持現狀，不支持台獨。蔡英文的台獨式表述，只有綠營能夠接受，希望維持現狀的人民則在內心吐槽。蔡英文對兩岸關係的說法也只能在同溫層裡相互取暖，不可能成為全民意志。

同樣地，美軍在台協助國軍訓練，也不是什麼祕密了，只是從蔡英文口中說出來比較震撼而已。至於美軍協訓國軍，跟韓戰時，美軍與聯合國部隊大舉打到鴨綠江畔，甚至跨江轟炸大陸東北，毛澤東因而決定派兵「抗美援朝」的情勢完全不同。

如果美國違反建交公報派武裝部隊駐台，明確表述將為台灣而戰，那才是中美決裂、兩岸開戰的時機。但美國只是派遣兩位數人員在台灣協助國軍訓練，大陸不至於看到美軍的影子就開槍，這不是便宜了美國的抗中策略嗎？大陸對台政策是兩岸越是緊張，台獨越是挑釁，大陸就越顯現「定力」。

劉軍川具體的說法是：「未來兩岸統一後，台灣同胞將怎樣從中受益？廣大台灣同胞要看清祖國統一、民族復興既是大義，更具大利」。劉軍川還說：「統一後，台灣的和平安寧將得到充分保障，台灣同胞的生活方式、私人財產、宗教信仰、合法權益不受侵犯，所有擁護祖國統一、民族復興的台灣同胞將真正當家作主，參與台灣治理和祖國建設，盡享發展福祉與復興榮耀」。

在台灣民眾非常在意的國際空間方面，劉軍川也表示，台灣同胞的對外交往將得到充分拓展，在國際上腰桿會更硬、底氣會更足，更加安全，更有尊嚴，與大陸同胞一道，共同參與全球治理和人類命運共同體構建，為世界繁榮穩定、人類發展進步注入更多活力。

美台抗中 陸展大國氣度

劉軍川的話並不新鮮，但放在兩岸兵凶戰危的情境下，卻格外值得珍惜。彭博資訊日前發表文章，稱「台灣被推上美中代理戰爭前線」，認為台海緊張雖然升高，但美國與中國大陸高層靜靜保持溝通，兩大強權關係或許不像表面上劍拔弩張，台灣卻被推上代理戰爭的前線。

台灣被推上美中代理戰爭前線，危險程度並不比英國《經濟學人》所稱「台灣已經成為世界最危險的地方」來得輕，在外人的眼中，台海爆發戰爭只是一線之隔，兩岸雙方沒有控制閥，隨時都可能打起來，相信蔡政府的高層都清楚，只是不敢把真相告訴人民。

玩火誰都會，重要的是要能「控制」火，需要放火就放火、該滅火就能滅火，才是高明的玩火之道。大陸想實現和平統一，但障礙重重，推動過程中首先要能做好兩岸關係危機管理。陳水扁執政時代，中美兩國合作緊密，對台可以採取共管策略，如今美國在大陸周邊放火，大陸就需要靠自己的定力處理台灣問題。

民進黨執政並未改變台灣民眾不支持台獨的一貫態度，主流民意仍然希望維持現狀。回顧過去20年，民進黨執政超過12年，台灣政治現實並未靠向台獨，反而證實台獨只是一部分人的永恆「願景」。美台抗中火越燒，大陸就越顯得大氣。

國台辦發出正能量的聲音，無疑是真正「冬天裡的一把火」。