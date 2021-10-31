台灣民意基金會公布最新民調，顯示民眾黨在10月下旬，政黨支持率以17.6%超越國民黨的16.2%，成為在野第一大黨。這不僅是民眾黨從2019年8月創黨以來的首次超過國民黨，倘若回顧政大選研中心的30年長期調查來看，也只有2001年的親民黨有成功擠下國民黨，挑戰藍綠兩大黨地位過，因此資料一公布，就引起各界高度關注，討論台灣30年的藍綠政治版圖結構是否已然轉變。

客觀來說，台灣民意基金會數據相較於美麗島、TVBS、政大選研等定期公布民調的機構，其民眾黨的政黨支持率相較偏高，因此不能以一份調查就論定台灣政黨結構發生徹底質變。

但單從台灣民意基金會民調的政黨結構來看，8月到10月，民進黨的支持率都在27%左右；基進與時代力量兩個泛綠小黨總和從約5%提升到9%；國民黨則從20.2%下降到16.2%；而中間選民更是從36%大幅下滑1成來到26.6%；各政治光譜，則僅有民眾黨是呈現大幅成長，從10.3%來到歷史新高的17.6%。

這兩個月的政治推移也可以清楚看到，民眾黨支持率成長的主要來源應是來自於中間選民。也就是說，此次國民黨和民眾黨之所以出現交叉，最主要的原因，可能就是在民眾黨對中間選民的吸引力。

這樣的政黨結構變化，對國民黨這間百年老店來說，是警訊。因為作為在野黨，最重要的關鍵就在於是否能吸引到中間選民的支持。但從8月到10月台灣民意基金會調查的趨勢變化來說，民眾黨顯然對中間選民有更強的吸引力。

民眾黨已然是2008年立委選區改為單一選區兩票制後，藍綠以外最強的第三勢力。但未來，是走向親民黨、時力泡沫化的老路，還是成為穩定在野黨，關鍵就在於藍白之間，對中間選民的競爭。

民眾黨、柯文哲，必須要告訴台灣人民，白色力量的政黨價值與定位何在；想成為最大在野黨，就不能光以超越藍綠、小黨自居，而必須更負責任地告訴社會，未來的方向要何去何從？要如何面對當前險峻的國際結構？兩岸關係要如何處理？所有說過的話，都不再是低層次的政治攻防，而應是具願景的國政方向。

而國民黨，朱立倫主席甫上任1個月，絕不能過度解讀一家機構的民調變化，但是否能解決藍營的老問題，落實連結「社會力」的政見，就是朱上任後的最主要挑戰。當前的政治環境已經不是過往，靠民進黨爛，就能爭取到討厭民進黨的人民支持，因為人民多了一個民眾黨的選項。

台灣社會厭惡政黨惡鬥，要的是高層菁英解決基層庶民的大小問題，多數民眾並未有黨籍，投票時看的是政黨與候選人的形象與政見。縱然目前蔡英文與蘇貞昌從5月疫情風暴裡重新站穩腳步，然而從台灣民意基金會的數據來看，民進黨在4大公投案的立場仍然站在人民的對立面。

如何制衡民進黨一黨獨大的傲慢執政，如何跟中間選民站在一起，為基層庶民發聲，是民眾黨與國民黨同時的課題。因此，年底的公投，將會是藍白各自展現價值的舞台，誰能超越政黨意識，走進人民身旁，誰才會是穩定的最大在野黨。（作者為華青會理事長）