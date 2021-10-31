美軍參謀長聯席會議主席密利（Mark Milley）近日證實，中國在7月兩度試射了「超越美國情報想像」的高超音速（hypersonic，又稱極音速）飛彈，並坦承解放軍的現代化遠比預期的更具威脅性。他甚至引用了1957年蘇聯成功發射史上第一顆人造衛星「史普尼克一號」（Sputnik I）而引爆美、蘇太空競賽的「史普尼克危機」，來強調中國高超音速飛彈威脅的嚴重性。

參謀長聯席會議主席是美軍最高職務的軍官，密利這麼說，等於承認美軍在高超音速飛彈領域已居劣勢，而且這劣勢對美國的威脅非常嚴重，絕不是「中國飛彈速度比我們快」那麼簡單。雖然中國外交部表示，7月份的發射是實驗可重覆使用的航天器而不是飛彈，但有那種技術，要裝上核彈或改造成飛彈就不困難。畢竟太空科技和彈道飛彈的發展是分不開的。

新型態的戰爭模式

要理解高超音速飛彈對美國威脅的嚴重性，必須先理解戰爭型態轉變的影響。戰爭型態轉變是因為作戰方式改變，而作戰方式則隨著武器發展而改變。例如有了槍、炮，就不會再用長矛重甲，騎馬衝鋒。不過大多數新武器僅增加原有武器系統的功能，對作戰方式影響有限，關鍵是所謂「改變規則」的新武器。這些具顛覆性的新武器能改變作戰方式，使奠基於原本戰爭形態的武器失去功能，進而顛覆整個戰爭。

一個典型的例子是航空母艦。航母使用艦載機作戰，改變了原本以艦炮互轟的海戰型態，使得威力巨大的主力艦失去用武之地。二戰時日本建造了全球最強的主力艦，大和號與武藏號，雖然她們擁有當時最大噸位的排水量與最大口徑的主炮，卻難得面對敵艦開炮，原本的軍事優勢喪失，最後遭美軍航母起飛的艦載機空襲而沉沒。

高超音速飛彈就是「改變規則」的武器，對美國的威脅，同樣是可能改變戰爭型態，而使美國現有的軍事優勢喪失。因為高超音速飛彈能突破現有反飛彈系統的反制，使防衛主體像持盾武士面對「唯快不破」的槍炮，因為抵擋不住而被擊破。

如果防衛主體是美國；美國擁有全球最好的飛彈防禦系統，能有效攔截攻擊美國本土的洲際彈道飛彈，確保美國國民免於遭受飛彈攻擊的恐懼。但這防衛之盾，卻可能因為高超音速飛彈的出現而被擊破。

美國的防衛之盾有好幾層。首先，彈道飛彈離開大氣層後循彈道飛行，可以預測軌跡，進行攔截。美國標準三型飛彈（SM-3）就負責大氣層外的攔截，包括部署在例如阿拉斯加的陸基型，或太平洋上神盾級軍艦的海基型。

其次，彈道飛彈抵達目標區後須重返大氣層，在這下降階段美國有薩德（THAAD）系統先在高空攔截，之後還有愛國者三型等戰術防空飛彈在低空攔截。現在美國陸軍還有意引進海軍的標準六型（SM-6）防空飛彈，因為理論速度最高可達到音速5倍（5馬赫），已接近高超音速武器的標準。經過3次系統聯網的攔截，即便每次只有60%的成功率，也可以攔截93%以上的飛彈彈頭。

高超音速的定義，就是速度5馬赫以上。目前已服役或即將服役的有中國的東風-17，俄羅斯的先鋒（Avangard）、匕首（Kinzhal）與鋯石（Zircon）。雖然俄羅斯的技術比中國先進，但中國進步得很快。美軍二號人物，參謀長聯席會議副主席海頓（John Hyten），10月28日接受記者訪問時即表示，俄羅斯是最緊迫的威脅，中國是步步進逼的威脅（pacing threat），中國軍事能力發展的速度「令人震驚」。

中國7月的測試之所以引起美國憂慮，是因為該飛行器曾繞行地球一圈。如果這是一款新的高超音速飛彈，就表示一般評估飛彈威力標準的「射程」已經沒有意義，理論上地球的任何地方都打得到。而且可以從美國的南方攻擊美國，而不是美國現在防範的北方與西方。這表示美國部署的SM-3攔不到。如果彈頭是乘波體的設計，就如同東風-17，那麼就將以「打水漂」的方式超高速滑行，難以預測軌跡，薩德與愛國者也無法攔截。即便誤差30公里，對核武器的差別也不大。如此將擊破美國的防衛之盾，使耗費鉅資部署的反彈道飛彈系統，喪失功能。

不過，那是攜帶核彈頭的戰爭情境，在人類不會打核戰消滅自己的假定下，更具意義的是以大型軍艦為防衛主體，也就是將高超音速飛彈當作反艦武器使用。這將使未來的海戰型態改觀。

以東風-17為例，中國並沒有公開相關數據，但扁平乘波體的外型，就說明它高超音速飛彈的身分。在速度上有10馬赫的說法，但合理推估不會超過9馬赫。因為中國2012年完工的JF-12風洞最高只能做9馬赫的實驗。不過這已經夠快，俄羅斯的鋯石，普丁也宣稱可達9馬赫。

動能是質量與速度平方的關係，音速9倍的動能非常驚人，因此當反艦武器時，可輕易貫穿甲板讓海水灌入。這表示一、兩枚東風-17就可以擊沉一艘航母。

雖然美國軍艦反飛彈能力很強，但攔截高超音速的東風-17，非常難。其他反飛彈例如近迫防衛系統的方陣快炮是一點辦法都沒有，如果連SM-6也攔不住，那問題就嚴重了，戰時航母將不敢開赴戰區，否則包括艦載機與人員，價值超過300億美金的航母戰鬥群將輕易被摧毀。果真如此，美國11艘航母的巨大軍事優勢，將不再有用武之地，就如同當年日本的大和號與武藏號。美軍能不擔憂嗎？

美軍曾有用SM-6攔截高超音速飛彈的實驗計畫，但沒有進行。原因是美國沒有高超音速飛彈可以當靶彈。美軍因此加速追趕，三軍都在研發高超音速飛彈，包括空軍的「空射快速反應武器」（ARRW）、海軍的「常規迅速打擊」（CPS）、陸軍的「長程高超音速武器」（LRHW）。雖然取得一定成果，但今年4月8日與7月26日，空軍兩次進行ARRW試射都失敗；10月21日，高超音速飛彈原型首次在阿拉斯加試射，失敗。27日，部分組件的「通用高超音速滑翔體」（C-HGB），在阿拉斯加試射，也失敗。

美國研發高超音速飛彈並不順利。這或許是密利以「史普尼克危機」來形容中國高超音速飛彈的威脅，並坦承解放軍能力超過預期的原因。美國發現高超音速飛彈的研發有其難題，而中國已經掌握，美國還沒有。

美國高超音速科技落後

事實上，中、俄高超音速飛彈科技領先美國，在軍武界眾人皆知，只是不確定美國能多快突破瓶頸，快速趕上。美國原計畫在2025年開始部署，現在密利這麼說，恐怕沒有那麼樂觀。

就本質來說，高超音速科技是太空科技的一部分，中國的太空科技有多強，高超音速科技就有多強。美國的問題是，原本遙遙領先的太空科技，10多年來因為節約經費，例如2010年太空梭除役後接續的「獵戶座太空載具」計畫被取消，而原地踏步。雖然美國商業發射頻繁且發達，但商業用途，例如馬斯克的「星鏈計畫」，不需要那麼高的技術。這使得高超音速科技關鍵性的火箭引擎、高超音速空氣動力學、熱防護等技術上，面臨卡關。

中國科技領域的「彎道超車」並不只是抄襲，還有創新的部分，就如同中國的高速鐵路。在高超音速科技上，中國掌握了美國還沒有突破的絕活。雖然以美國科技人才的豐富，科技能力之強，遲早可以突破，但中國正在建造可做30馬赫實驗的JF-22超高速風洞，預定2022年啟用。雙方在高超音速科技領域的競爭，才剛開始。

（作者為台灣國際戰略學會執行長、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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