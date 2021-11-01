國發會日前公布景氣報告，9月續呈熱絡的紅燈，這不僅是今年2月以來連續第八顆紅燈，也是半個世紀以來最長的紅燈期，連續八個月亮紅燈固然代表當前景氣強勁擴張，但卻也反映景氣有過熱之虞，政府宜小心因應。

今天大家看景氣燈號，多數只用來解讀景氣變化，而忘了當年編製的初衷，1977年開始發布景氣燈號，其目的是讓政府及民間了解景氣變化以擬訂政策，未雨綢繆。1977年適逢石油危機年代，全世界籠罩在停滯性通膨（stagflation）的陰影，值此風雲變色之際，景氣燈號的發布顯然有提前預警的用意。

事實也是如此，因此景氣燈號又名「景氣對策信號」，也就是面對燈號的變化，政府該有對策以為因應，發布景氣燈號雖自1977年開始，惟此前試編已回溯至1968年，迄今已編了半個世紀，而因應經濟結構變遷，每隔五、六年還會改版一次，然而半個世紀以來，景氣紅燈連續亮八個月，這是第一次，過去從沒有持續這麼久。

1978年之前的景氣燈號和今天略有差異，當年代表景氣繁榮的是「雙紅燈」，雙紅燈如同今天的「紅燈」，此一期間亮出雙紅燈最長的年代，正是第一次世界石油危機之前，於1973年7月～1974年1月，連續七個月亮出雙紅燈，當時我國的經濟成長、民間消費及固定資本形成皆以兩位數成長，景氣空前熱絡，市況一片繁華，惟與此同時消費者物價也開始上揚，通膨的隱憂已然浮現。

隨後，果然出現驚天動地的通膨，我國的通膨率在1974年升至47％，停滯性通膨猛然而至，雙紅燈榮景灰飛煙滅，這一年經濟成長降至1.1％，空前的繁榮變成空前的蕭條，社會之紛亂，情勢之危急，人心之恐慌，今天很難想像，長期景氣過熱所隱藏的危機，其傷害之大，於此可知。

台灣第二次紅燈亮得比較長的年代，出現在1986年8月～1987年6月，總共出現六個月的紅燈，台灣經濟成長率在這一期間超過10％，民間消費、固定資本形成也都呈兩位數成長，不過，和1970年代不同，這段期間物價非常穩定，通膨率不到1％。

這是「台灣錢淹腳目」的年代，雖沒有通膨，但是隨著股價、房價飆漲，泡沫風險逐月升高，股價指數於1988年升逾8000點，1989年升破萬點，1990年泡沫崩散，跌破3000點，台灣經濟重創數年之久，歷經那個年代的人們，想必仍是心有餘悸。

如今景氣紅燈持續期間已長達八個月，勝過1973年的連續七個月，也超過1987年的累計六個月，今年經濟成長上看6％，股市、房市、出口、投資所呈現的也是欣欣向榮，這一切的表現看似好事，但參考過去半個世紀景氣循環資料可知，其所潛伏的風險，不可不防。

其實，繁榮、泡沫經常只在一線之間，通膨與蕭條也常是毗鄰而居，1930年代大蕭條之前的美國不是出現新紀元（new eras）嗎？經濟學家費雪不也認為美國已進入一個絕無終了的繁榮時期？2000年網路泡沫崩解之前，全球不也是出現高成長、低通膨，還被柯林頓推崇為新經濟（new economy）嗎？此外，2008年全球金融海嘯之前，世界不也是一片欣欣向榮嗎？然而，景氣終究是會循環的，盛極而衰，否極泰來是不變的法則。如今國內連續八個月呈現景氣紅燈，看似景氣擴張的喜訊，卻也隱含著通膨、泡沫的警訊。

老實講，政府官員今天對景氣的解讀過於溫和，容易讓人以為燈號只是用來看看景氣變化而已。事實上，早年官方報告對雙紅燈的解釋是：「緊急」二字，1978年以後的景氣燈號版本，紅燈取代了雙紅燈，紅燈所代表的意義在經建會時代所編的報告裡寫著「過熱」，而非今天政府官員說的「熱絡」，那麼，過熱該怎麼辦呢？官方報告的對策指示寫著：「剎車」二字，以緊急、剎車來闡釋因應對策，淺白易懂，準確而有力量，沒有模稜兩可的灰色空間，其提示效果要比今天清楚多了。

以昔日的官方對策指示而言，今年以來連續八個月的紅燈意味著國內景氣已經過熱，政府該有剎車的準備了。雖然今天台灣的總體環境和1970～1980年已大不相同，隨著自由貿易、市場競爭趨於成熟，當年的泡沫、停滯性通膨也未必會驚天動地的重來一遍，然而，國際情勢詭譎多變，通膨、泡沫的風險不可低估。

歷史學者保羅甘迺迪曾說：「不同年代，不同國家所犯的錯誤，經常有著驚人的相似之處。」自有人類經濟活動以來，人們經常追求繁榮而創造泡沫，推動成長卻引來通膨，中外皆然，百年來雖有經濟學家示警，也有學說佐證，但該犯的錯誤還是繼續犯，通膨、泡沫終未偃旗息鼓，因為人性的貪婪、恐慌從未改變，以此而言，執政當局自應慎看待這八顆紅燈，切莫掉以輕心。