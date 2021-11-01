日本眾議院改選，自民黨雖驚險過關，但幹事長甘利明、副防衛大臣中山泰秀兩人意外落選，不但讓人驚奇，而且影響重大。

甘利明以自民黨幹事長之尊，敗給第一次參選的立憲民主黨新人太榮志，創下自民黨黨史上首位幹事長在選區落選的紀錄。確定敗選後，甘利明決意辭任幹事長。他與安倍晉三、麻生太郎的自民黨的「3A連線」解體，岸田首相將擁有更大的政策揮灑空間。

在台灣有「抗中保台」急先鋒之稱的五連霸中山泰秀落敗，可能讓他的台灣粉絲傷心不已。其實，日本選民固然關心國家安全，但最在意的仍是經濟財政、新冠防疫對策及社會福利保障等攸關生活切身利益的政策。政治需服務於人民的日常，想以「抗中保台」拉高聲量催票恐力有未逮，無法調動日本選民的熱情。

「反中」似乎不是日本選舉的萬靈丹，維護和平，使人民能安身立命才是爭取民心的硬道理。

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