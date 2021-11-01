一般人或許認為，女孩家心眼小，容易記仇，自身利益受損的時候，一定會想辦法報復，絕不會手軟。

事實上好像不這麼樣，明年南投市縣市長選舉，國民黨包括立委馬文君、許淑華及南投市長宋懷琳參與角逐黨內初選，結果民調出爐，由許淑華勝出。民眾擔心，三個女人的競爭，一個人獨占鰲頭，另外兩個落選的會不會心不甘情不願而處處掣肘？

結果分曉，市長宋懷琳即給予當選人致電祝賀，許淑華也於隔日前往市府致謝，並一起討論南投未來的發展；近日許淑華又前去向同黨立委馬文君請益，並將兩人合照PO上臉書，破解外界有心人士的藉機分化。

前不久國民黨主席選舉，令外人看傻了眼，這就是國民黨內部的選舉文化嗎？為了勝出，同志操戈到如此地步，難怪會被團結的民進黨屢屢擊敗，不是沒有道理。國民黨男士的作為也著實令親者痛、仇者快。

然而這次南投市三位女將的表現又將場面翻轉過來，女人並不一定心胸狹隘，國民黨也非全然為了權位而爭得你死我活，有了共同理念，前面的競爭也會變作後來的合作。當年台中市長提名初選江啟臣以些微票數落敗，還不是全力為勝出者盧秀燕助選？態度決定一個人的高度，舞台是屬於爭氣者，不屬於鬥氣者。

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