民進黨政府真的是一心要分裂中華民國了！自蔡英文上台以來，台獨化傾向日漸明顯，現在已到明目張膽的地步。今年國慶演說中，蔡總統「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」一說引發爭議，更導致區域緊張。這個說法乍聽之下並沒有錯，真正嚴重的問題是在她這個刻意不完整的論述中，隱含著對憲法的不誠實與不忠誠，之後卻由陸委會主委邱太三來幫她圓謊，把民進黨的政治主張與憲法的法理混成一團。

憲法是一個國家最後、最高的法典，在它所規定的領土主權範圍內，不能允許有另外一部同等位階的憲法存在；所以這的確是隱含了「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。因為，中華民國與任何一個國家都「互不隸屬」。但蔡總統的「沒有錯」也就到此為止。

問題是當蔡總統提及此一說法時，卻隱瞞了最嚴重的問題：這一個她所指的「中華人民共和國」所存在的地方，與憲法所規定我國的領土主權範圍是什麼關係？蔡總統有沒有告訴我們，她口中所說的「中華人民共和國」的領土，正是座落在我們中華民國的領土主權範圍內。我國憲法可以允許我們去承認它嗎？

邱太三對此一問題則根本逃避。他說，「憲法自1991年後做了多次修訂，在領土部分憲法條文是採非固定式，大家對領土的認知理解應該由大法官解釋，但大法官對此問題作迴避。」邱太三法學出身，難道不知7次修憲的前言都是「為因應國家統一前之需要」？這清楚表明，當前的領土現狀是一個未統一的現狀，還需要說明嗎？

《中華民國憲法》第4條規定：「中華民國領土依其固有之疆域，非經國民大會決議，不得變更之」。很清楚的是，在這部憲法於民國36年頒布施行、乃至更早制訂時，中華民國的「領土主權範圍」就是整個的中國大陸加上台灣。

而蔡總統說中華民國是1949年立足台灣；但無論在1949年前或者後，此一條款的相關規定都沒有任何變更；憲法所規定領土主權範圍沒有任何變化，縱然是在民國80年第一次修憲時，把大陸地區定為「主權仍屬中華民國，唯管轄權所不及」，中國大陸那片土地的主權仍屬中華民國。

邱太三所說的「大法官迴避」，其實是民進黨早在民國82年4月12日時就已提出過此項釋憲案，結果同年11月26日釋字第328號釋憲案即出爐，略謂：「此案為政治問題，非法律問題，依權力分立之憲政原則，不予解釋。」這的確只是民進黨的政治主張，是政治問題，有什麼好懷疑的？

最諷刺的是，民國80年第一次修憲，修出憲法「一國兩區」架構（即自由地區與大陸地區），然後才有《兩岸人民關係條例》的法源，之後下設陸委會，然後才有陸委會主委這個位子給蔡英文和邱太三坐。台灣人常講「吃果子拜樹頭」，這兩人卻是「吃了果子砍樹根」。

（作者為資深媒體人）