年底4項公投成為朝野最重大的議題，但讓人反胃的是，民進黨把自己的主張與立場又定調為「愛台灣」、「守護台灣」，而持異議者就是不愛台灣。

4項公投一定程度上被視為對民進黨與蔡蘇體制的信任度投票，為了替公投「催票」，總統蔡英文要求民進黨的黨公職要全力動員，她說：「相信大家加入民進黨都是因為愛台灣，有再多不同意見，我們都必須在一起守護台灣，4項議題公投，一定要守住…」。

因此，原本應該只是不同政策的取捨，要以公投來決定，蔡英文此語一出，卻把議題上綱到與「愛台灣」、「守護台灣」有關了。

但看看這4項公投議題，包括：重啟核四、反萊豬進口、公投綁大選、珍愛藻礁，有些議題算是全然的「行政中立」，如公投是否綁大選議題；有些則是牽涉到取捨問題，如要用核電與否，在這些議題上持與民進黨不同意見者，實在很難將他們套上「不愛台灣」、「不願守護台灣」的大帽子。

更惡劣的是，如果真要用蔡英文的「愛台灣」標準檢視，民進黨支持的立場恐怕才是「不愛台灣」。反萊豬進口是為了台灣人民的健康，包括最重視民眾健康的歐盟在內的許多國家，至今仍未開放萊豬。珍愛藻礁更是百分之百的愛護與保育台灣的自然資源，何錯之有？

為了公投，民進黨號稱要在全台辦300場說明會，這是民進黨的權利，但身為執政黨，應該回到說理的政策辯護上，別再為不同立場者套上「不愛台灣」、「不守護台灣」等大帽子。而且，莫忘了，其中3項政策正是民進黨過去的立場，如此不惜以今日之我否定昨日之我，不臉紅嗎？