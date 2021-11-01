牽動2022、2024大選的年底4大公投，朝野決戰氛圍透過藍綠全台宣講與夜宿凱道正不斷升高；另一方面，新北市民進黨團以連環炮的攻勢，硬逼著市長侯友宜譴責中共軍機擾台；而最新的民調則顯示，在政黨支持度上，國民黨竟然落在民眾黨之後位居第三。這三個發生在最近差不多時間、似乎沒有直接關係的意象，卻微妙映射出國民黨意欲重返執政的連鎖關卡。

首先，蔡政府這次還是想把公投打成藍綠對決，並升高為「抗中保台」意識形態的對立，但這4大公投均非高度政治性的議題，而是攸關食安、環保、能源等公共政策的民生思辯，而且多為民進黨在野時極力主張、如今卻出爾反爾的訴求，因此這次公投決戰的結果，不僅將考驗台灣民意的理性抉擇，更將驗證國民黨向2024大選邁進的空間能量還有多大。

其次，民進黨推進台獨的企圖不會中止，但會透過嘴炮壓迫、軟性巧飾等方式不斷迂迴進逼，以「反共愛台」的教條強逼侯友宜，如咒語般複誦表態只是開始，而且像侯友宜、盧秀燕這樣深受好評的國民黨籍民選縣市長，更將是綠營強力圍攻的首要對象。如何結合並善用泛藍在地方基層的有機力量，適時而有效地維護藍營百里侯，不被各個擊破，進而成為挺進中央執政的最強基礎，將是重中之重。

第三，國民黨此際淪為「小三」並不奇怪，一是之前黨主席選舉的軟性內鬥，留給外界不良印象猶在；二是民眾黨實為一人黨，醫界出身的柯文哲因疫情專業而乘風順水，連帶拉抬了民眾黨水漲船高。

而這也說明了，民眾黨獨力雖未必能成大局，但國民黨想重返執政，必須盡早謀畫如何安撫、乃至與民眾黨的合作，至少也要使柯文哲無法壞事，否則恐仍將功虧一簣。

綜觀當前民意需求的執政兩大要素，分別是國家安全和治理效能，前者，民進黨占足「抗中保台」的話語權與戰略高度，國民黨必須精進監督的創意與技術、制衡的耐力與深度，而非只是追求抗爭的一時激烈度，否則將事倍功半。

在後者，除了前述侯、盧兩位領頭羊，加上宜蘭縣長林姿妙等15位藍營縣市長所展現的評價口碑，已成為國民黨執政能否勝過民進黨，並說服民意的最強資本。

所謂「練招不練功，終究一場空」，如今在野的國民黨，立委與市議員應該表現出政治訴求的敏感度與火力，縣市長則負責治理的效能與火候，唯有內外在的招式與內功這兩方面無所偏廢、各顯本能、分工合作、分進合擊，才能克竟全局，終底於成。

台灣民主政治發展至今，人的因素往往超越政黨，選戰勝敗尤然，從李登輝、陳水扁到馬英九、蔡英文都是如此，如今國民黨因傳統包袱與刻板形象，更是陷入困境；即使意外掀起旋風的韓國瑜，當初也是先盡量降低政黨色彩後，才得以締造後來的奇蹟。如何珍惜這15位縣市長，不讓其受政治汙染，撐住其中苦幹實幹、努力做事的幾個縣市長，以他們為典範，在關鍵時刻自然會對照出民進黨的只搞政治、治理無能，讓民意重新恢復信任國民黨。

說到底，國民黨在2024大選極可能又是想選、能選的人太多，如何擇優且服眾？這才是真正的終極困惑。