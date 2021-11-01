台東釋迦12月就要進入量產季，大陸禁止進口的禁令解除無望，農民極為焦慮，副總統賴清德批評對岸「不道德」，並稱政府會幫助農民行銷。但在地民代、業者與農民都認為政府說得多、做得少，希望交由民間來解決。在目前兩岸情勢下，的確不能指望蔡政府與對岸溝通處理，在野黨、民間應趕緊行動起來，為台灣水果重返大陸找出路。

陸不解禁 農民焦慮

從今年3月至今，鳳梨、蓮霧、釋迦等水果先後被禁止登陸，且至今未得到妥善解決，首先需要釐清兩個層面的問題：第一，台灣自身究竟有沒有做好檢疫、除蟲的檢討和改進？大陸官方既然秀出過往透過兩岸既有管道通知我方「有蟲」的紀錄、海關查獲帶蟲水果的證據，那就說明我方檢疫有疏失，被對岸抓到「把柄」了。

第二，檢疫問題改進後，台灣有沒有辦法重新說服對岸撤銷禁令？蔡政府堅持兩岸政府協商，踢到「九二共識」鐵板，又大動作告到WTO，被北京扣上「謀獨」的政治帽子。官方關係惡劣，就要想辦法透過其他管道解決。

關於第一層的問題，蔡政府至今還抱持僥倖心態，始終沒有從源頭加以改進，近幾個月台灣水果屢屢被海外「打臉」，就曝露出政府的心不在焉。例如，今年3月有750箱香蕉遭日本業者驗出農藥超標而退貨，6月紐西蘭因發現東方果實蠅而暫停進口台灣荔枝和芒果，10月又有港媒抽檢10個在香港市場銷售的台灣鳳梨、釋迦和蓮霧樣本，每個樣本都檢出寄生蟲。

一連串訊息都指向一個事實，那就是政府農產檢疫的螺絲鬆得太離譜，但農委會主委陳吉仲居然大言不慚說「把蟲殺掉還是能吃」，把責任推得一乾二淨。有這樣不負責任的政府，還有哪個業者會選擇再一次相信他們的花言巧語呢？

再來看第二層的問題，如果蔡政府企圖藉助大陸的禁令，作為改變台灣農產外銷結構的「轉機」，以犧牲中南部農民生計為代價，換取政治正確的「亮眼數字」，那就大錯特錯了。台灣9成的外銷水果都是輸往大陸，對岸禁止之後，台灣鳳梨出口量驟減35%，即便日本取代大陸位居首位，但以上半年鳳梨外銷為例，1.66萬公噸的輸日銷量仍然遠低於往年出口大陸的4萬公噸。

果農組團 直接訴求

更嚴重的問題是，台灣水果的內外市場也就那麼大，民進黨的「吃水果=愛台灣」政治操作，只有短期效果，根本扛不住市場規律下的供需基本盤。從此次賴清德在台東遇到的基層民意來看，果農已對政府喪失信心，解決不了外銷困難，一切美好的承諾、政治語言都無濟於事。

民進黨政府玩概念一向得心應手，尤其擅長透過宣傳炒熱景氣、營造繁榮假象，但一碰到兩岸硬問題，就立刻現出原形。此次新冠疫情，民進黨原本以為靠力挺本土疫苗、繼續煽動反中，就可以輕鬆應付過去，然而5月以來的民怨海嘯令蔡政府大翻車，最終不得不在大勢之下低頭，願意授權民間與陸企洽購BNT疫苗。現在看來，BNT疫苗是供貨最穩定、安全性最高的疫苗，這更凸顯出當初民進黨阻撓、抹黑BNT的不堪面目。同理，面對基層業界自下而上要求政府放手，讓民間自行解決水果登陸問題的強烈呼籲，蔡政府當以民生為念、從善如流，留給台灣農民一條生路。

兩岸官方恢復事務性溝通已無可能，但如果台灣果農業者組團，直接向陸方表達訴求，並展示出加強除蟲作業、改進水果品質的證據，對岸重新研議、撤銷禁令並非難事。這是因為北京雖對民進黨採取嚴厲、打壓的態度，但仍然對台灣民眾釋放善意，願意促成兩岸經貿合作，也願意向台灣農民開放大陸市場。因此，若以適當形式跨過紅綠之間的政治障礙，讓民間自行與陸方尋求解決辦法，相信水果外銷雪崩的局面很快就可以改變。

國民黨主席朱立倫推出的新版國民黨兩岸政綱中，重申了國民黨推動兩岸對話、維護台灣農漁民權益的積極角色。民眾黨雖不觸碰統獨敏感問題，但也表達了對兩岸交流的務實態度。人民最大，不管是國民黨還是民眾黨，在野黨如果能為台灣農民發聲、找到管道，證明自己有能力在兩岸交流中為台灣老百姓維護權利，那麼「兩岸牌」就絕不會是雞肋或負債，而民進黨的「抗中牌」也必將黯然失色。