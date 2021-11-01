近兩年，對於台灣參加聯合國的議題，中、美的鬥爭不斷升溫。聯合國大會2758號決議通過50周年當天，大陸國家主席習近平發表演講；大陸外交部與國台辦發言人也發布聲明，堅持該決議與「一中原則」掛鉤，抨擊蔡政府在炒作聯合國問題。

美國國務卿布林肯則呼籲聯合國會員加入美國的行列，支持台灣有意義地參與聯合國體系和國際社會。他強調，台灣參與聯合國體系不是一個政治議題，而是務實議題。而在此之前，前川普政府和拜登政府多位官員已紛紛闡述美國支持台灣參與聯合國的立場，並針對2758號決議的性質與內容提出有利台灣的新解讀。

台灣方面，外交部、陸委會、駐外單位等相繼提出駁斥大陸立場的聲明，強調2758號決議僅處理中國代表權的問題，未提及台灣是中華人民共和國的一部分，更未授權中共在聯合國體系代表台灣。蔡總統則說台灣「將持續與美國及其他志同道合的夥伴，一起努力克服國際社會所面臨的挑戰」。

未來，中、美就台灣參與聯合國的外交戰勢必持續擴大。由於北京反對「兩個中國」、「一中一台」、堅持「一中原則、九二共識」，蔡政府在推動台灣參與聯合國組織與活動的過程中應注意以下重點：

首先，台灣應提出更多案例，向國際社會說明因未能參與聯合國所遭受的損害，並彙編更具說服力的實例，說明台灣對聯合國與國際社會可做出的貢獻。

其次，台灣應強調，現階段僅爭取參與權，而非會籍。在名稱與身分地位上，願意接受奧會、亞銀、APEC之模式；並援引更多國際協定，強調彈性的安排的確存在，也可行。例如，我以關稅領域的名義參加世貿組織，以漁業實體加入國際漁業組織等。

第三，我方的訴求應擴大到歐盟會員國、美國的盟邦和夥伴國、東協成員、其他國際社會成員、國際政府與非政府組織和會議等。

第四，設法將所提訴求或議案予以模糊化，排除、降低與「一中原則」敏感政治問題的掛鉤。

第五、研議透過支持台灣的友好國家，在聯大提「邀請中華台北，以觀察員或貴賓身分代表2350萬台灣人民參與聯合國組織活動」的草案。

50年前，131個聯合國會員國中有76國支持、35國反對中共進入聯合國。今天有193個會員的聯合國，倘若針對台灣僅爭取參與權而非會籍，且已妥協處理敏感政治問題的提案進行表決，會有多少國家投支持票？北京的反對是否強到足夠阻撓此議案之通過？這是蔡政府應該理性估算的。

以當今反中、抗中的國際政治環境，以及美中關係的改變，的確使聯大通過涉台議案的可能性大增。

美國強調台灣參與聯合國是務實議題，而非政治議題，配合美方的定調，蔡政府若願意採取務實、妥協的途徑，爭取台灣人民參與聯合國的權利，應是較可行的作法。只是一味抗中的蔡政府願意嗎？

（作者為中華民國國際法學會理事）