民進黨蔡政府對4大公投展開全力反擊，除了以爆量的行政加政黨資源，大軍壓境之外，三大巨頭總統蔡英文、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌更是主帥親征、積極開講。

其中，蘇貞昌似乎對直撲而來的強大民意感受最深。或許是擔心位子可能不保，因此乾脆直接提出恐懼訴求，一方面向上威脅蔡英文可能跛腳；另一方面，則是嚴斥人民，若膽敢反對萊豬進口，那台灣就無法加入國際貿易組織，台灣的經貿發展將會出現重大遲滯云云。

國民黨將此次4大公投定位為倒閣公投，意思是如果公投過關，那麼蘇貞昌就該下台、內閣就必須改組，蔡政府卻貶為政黨惡鬥。然而，4大公投涉及蔡政府的食安與能源等重大政策，如果公投通過，意味著人民用公投來否決政府的政策，行政團隊本來就應該為政策負責，閣揆下台是理所當然，從在野黨的角度來看，將4大公投與閣揆的去留連結，並沒什麼不對。

倒是蘇貞昌在進行官位保衛戰時，再三宣稱國民黨的目的是要讓蔡英文跛腳，則不無拉蔡英文當墊背的意思，心機真是很深。老實說，蔡英文會不會跛腳，還真是不勞蘇貞昌掛心，因為蔡本人就是鬥爭高手，連她最大的競爭對手賴清德都能被她就近看管，如今賴就算是肖想2024總統大選也被蔡英文卡住，簡直是窩囊到了極點。

不說別的，蘇貞昌明明非常討厭蔡英文，然而，蔡請他組閣，蘇還不是立刻從命？蘇難道不知道小英的城府有多深、手段有多烈嗎？在權位的誘餌下，他不也照樣「欣然」就範？

其實，為了預防「後蔡英文時代」的跛腳，蔡英文早就在進行各種權力布局，例如將6都市長提名權收歸己有等，如此反民主的舉動，整個民進黨竟無一人反對，形同三千戰士齊解甲，綠色政客的奴性之強，實在讓人嘆為觀止，更讓人瞧不起。

再說，蔡英文是有任期的，時候未到應該就還在其位，蘇貞昌的位子則是蔡英文賞的，收放之間全由蔡決定。蔡英文的性格類似金庸小說的人物梅超風，心狠手辣少人能及，一旦公投過關，她的確可能換下蘇揆，以止民怨。蔡英文再怎麼跛腳，把蘇貞昌一腳踢開的腳力總還是有的，所以蘇貞昌還是多擔心自己吧。

為了保住自己的位子，蘇貞昌恐嚇民眾說，台灣反萊豬就無法加入國際貿易組織、無法跟他國簽訂自由貿易協定（FTA），這是謊言。中國大陸及歐盟也都不准萊豬進口，並不妨礙他們與別國簽訂FTA，例如，大陸已簽訂了19個FTA，去年還簽訂了《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）；蘇貞昌還說，如果台灣禁止萊豬，那同樣也申請要加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）的「中國會最高興。」這話更是胡說八道。台灣禁止萊豬進口不會為大陸加入CPTPP加分，因為他們自己也禁。

更何況，按照蔡政府的規定，台灣本土業者不可使用萊劑，因此如果禁止萊豬進口，並不違反WTO《食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施協定》（《SPS協定》）。

為了對抗民意，蘇貞昌頻頻口不擇言，看來他真的已經被嚇到了。（作者為作家）