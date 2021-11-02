回來之前，我一直很好奇台灣是如何管控入境人員的行蹤的？走出檢測唾液站就有工作人員指引搭乘防疫計程車，排隊的同時填報所下榻的防疫旅館相關資料，此時，一位司機阿伯過來迅速把我的行李箱拖走消毒，填完資料後阿伯突然站在我面前說：眼睛閉起來！印象中偶像劇裡閉眼睛就是要給驚喜的橋段啊！但理智告訴我，阿伯怎麼可能給我驚喜？！正在思考的時候，阿伯又說了一次：把眼睛閉起來。緊接著前方涼意撲面而來！阿伯就這樣前面後面鞋底一處不漏地對我完成「消毒作業」。

防疫計程車上前後座之間貼了一整片透明塑膠布，讓人明確感受到此時的乘客與司機間必須保持應有的安全距離，印象中有宣導在防疫計程車上盡量避免與司機攀談，所以我只好幾乎一路沉默，不然，難得和全台灣最能掌握社會脈動的計程車司機同車，怎麼能不和十分接地氣的阿伯聊聊這兩年台灣發生的變化呢？

一路上看著車窗外的景色，感覺熟悉又陌生，熟悉是因為台北的市容變化並不大，陌生則是因為很久沒有身臨其境了，下高速到市區的河濱公園路旁，有個不修邊幅的中年男子被一隻可愛的狗狗牽著走，從狗狗閃亮亮的毛色和結實的身軀看得出來牠的日子應該是很好過的，全身的毛髮打理得也很乾淨，我在想，主人對這隻幸運的狗狗應該是真愛吧！

以前下飛機總是歸心似箭，但這次要先被關15天，心裡反而希望阿伯能慢慢開到旅館，我想多看看車窗外面的世界，結果不到四十分鐘就到了，有點後悔為什麼要找交通這麼方便的防疫旅館！未來的15天都必須足不出戶，這交通方便的意義何在？

一進旅館，工作人員很慌張地要我先等一下，她進去穿了全身的防護服後再次走出來正式接待我，阿伯那一整套消毒作業SOP又來了一次，本來我是覺得自己「很安全」的，因為搭機前兩天才檢測過，我可是有陰性認證的呢！接連兩次被全身消毒後，我開始懷疑我自己是不是真的「很毒」？

正式接待的SOP只有量體溫、對行李和我的全身酒精消毒，然後就依照規定動線自己前往房間，房門已是半開迎接我的到來。

旅館房間內空間不大，但裝潢風格和燈光設計都是我喜歡的，腳感舒適的木質地板、輕柔舒服的羽絨被、還有溫暖貼心的免治馬桶，麻雀雖小五臟俱全，房間色調簡約低調，不容易讓人審美疲勞，看來一切都正合我意啊！看到一箱24瓶的礦泉水坐在地上歡迎我，這才真正意識到閉關的日子已經開始。

旅館在書桌上放了個大禮包，有溫度計、泡麵、餅乾、咖啡掛耳包、茶包、餐具套裝、護手霜，想得周到又貼心，正在開心安頓這一切的時候，旅館工作人員通知要傳送個人身分證、住宿登記表、信用卡授權書、健康聲明書、居家檢疫通知書等等一系列的個人資料，這一切的入住手續過程都是「無接觸」，很特別的經驗。

晚上大姐送來隔離30天都用不完的閉關所需物資，還有接風晚餐——牛排義大利麵套餐，第一次獨自享用這樣的套餐，以前都是聚會時才會選擇這類套餐，餐點本身很美味，尤其是義大利麵和麵包，外帶還有這麼讚的口感，內用一定是美味無比，這時突然感受到所謂的獨樂樂不如眾樂樂啊！多麼希望家人們可以和我一起享用如此的美味啊。

為了趕飛機，早上四點鐘就起床，加上口罩悶一天的舟車勞頓，身體已十分疲憊，但回台北的第一個夜晚並沒有如預期般的一夜好眠，或許是回來之前一直對於能否順利成行有擔憂，又或許是剛回到故鄉太亢奮，也可能是因為此行要離開成都家人近兩個月，腦子裡雜七雜八的念頭不斷浮現，外加窗外三不五時呼嘯而過的機車噪音，平常倒頭就睡的我，在這回台北的第一個夜晚居然輕微失眠了。

雖然平時在成都，我大部分時間也是宅在家裡，但被強制隔離無法外出的經驗還是第一次，經歷昨晚開窗後不斷湧入的輕噪音干擾，我決定緊閉隔音窗以求得房間內的清淨，空間瞬間安靜的同時，突然聽到樓上傳來蹦蹦跳跳的聲音，我想應該是樓上的「獄友」按捺不住隔離的苦悶開始運動了吧！（《12平方米的15個日日夜夜》四之三）

（Hippo/台北）

【徵文啟事】

中時新聞網「兩岸徵文」欄目，徵文主題：台灣人看大陸、大陸人看台灣、兩岸看世界、兩岸一家人、兩岸新時代，歡迎全球華人投稿。

期盼作者透過親身經歷的故事，刻畫兩岸社會肌理，描繪世界見聞，打破刻板印象，促進兩岸民眾相互瞭解、建立全球視野，向讀者展現時代的脈動與發展趨勢。

投稿信箱：[email protected]

臉書粉專https://www.facebook.com/520ROC，歡迎線上互動。