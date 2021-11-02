國安局長陳明通公開說，從現在到2024蔡總統第二任期結束前，兩岸都不會有事。

奇怪！陳明通既不是｢陳半仙｣、也不是｢神算子｣，他有何本事預算到兩年半以後的事？除非他是那位印度神童，就算是印度神童，做出的預測也不是十拿九穩。陳明通何以敢口出此言？就算他是總統的親近幕僚，深悟小英的心思不會主動掀起戰爭，但她能掌控得了對岸？掌控得了國際情勢？

最近頻頻以台灣名義參與國際組織與活動、不斷向美增購武器、向CNN記者透露美軍協訓訊息、挑釁對方｢為什麼全世界都要聽你的｣....？對方招惹你了嗎？美英艦隊不經過台灣海峽，會有4天內149架共軍擾台？這些都是誰撩起來的呢？疫苗不夠不去管，AI變臉惹到總統便當成國安大事，事情的輕重緩急都搞不清，安能相信哪天不會再按錯雄風飛彈的按鈕？

國際媒體與國防部長已多次明白告訴總統目前是最緊張的時刻，民進黨上下卻仍不斷升高｢抗中保台｣意識，陳明通拍胸脯保證任期內不會有事、兩岸關係仍將維持冷和局勢，國安局說的話像是吃了燈草灰，老百姓可是過得｢步步驚心｣。

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