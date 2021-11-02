前國安局長彭勝竹接受前總統陳水扁廣播節目專訪時透露，歷年我情報員犧牲人數將近4萬多人，在台灣期間犧牲人數就超過1萬6千人，顯見兩岸情報戰這70多年來，情工人員與敵人鬥爭犧牲的慘烈。

彭勝竹出身空軍，在扁政府時期出任過總統府侍衛長、軍情局長等重要職務，最後擔任上將空軍司令，直到政黨輪替，馬總統基於對軍事首長任期的尊重，彭勝竹在擔任司令滿兩年後才去職，至蔡政府上台後，起復擔任國安局長，因為私菸案而下台，顯見彭勝竹是綠營少數信任的軍事將領。

然而，陳水扁在節目中質疑戴笠是個特務頭子，殺人無數，為何軍情局內還有「戴雨農先生紀念館」時，彭勝竹倒是不以為然，對陳水扁實施了「機會教育」，表示「戴雨農先生紀念館」是軍情局的精神象徵，除了祀奉戴笠之外，還有無數犧牲的情工人員也入祀在內，因為情工人員皆為「無名英雄」，就算殉難也無法公開表揚，只能每年在「三一七」局慶的時候由同仁代表祭祀，以告慰失事情工人員的在天之靈。

對於陳水扁當了總統還戴著有色眼鏡，以及意識形態來看軍情單位，實在有失其三軍統帥的格局，而且情報工作早就專業化、科學化，過去那種逼人取供、陰險殘暴的軍統局只有在大陸戲劇中才會出現，而彭勝竹能就事論事，不曲意奉承前「老闆」的意見，反而挺身為自己的老單位、老部屬說明對保衛台灣所付出的犧牲，倒也是有所堅持，也為現在的將領們做出示範，該堅持的專業，還是要告訴上峰，以免誤判情勢，擦槍走火。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※