立委陳柏惟遭罷免，原因很多，但若要用一句話整理，那就是「反中與國民黨已不足以當所有議題的遮羞布」，也就是說認同民進黨的民眾，無法僅僅靠反中與反國民黨點燃熱情。

然而，民進黨似乎仍是一種迷信基本盤對決的思維，認為現階段蔡英文享高滿意度支持，只要用力把基本盤催出來，就能勝四項公投。誠然，四項公投是全國性選舉，事涉的議題範圍又廣，包含反萊豬進口、允許公投綁大選、護桃園大潭藻礁與重啟核四共四項，預期投票率將比罷免陳柏惟高，但這是否代表拚基本盤的策略是正確的，從各項民調來看，恐怕情勢不容民進黨樂觀。

依據台灣民意基金會的民調，蔡英文的支持度與萊豬的支持度產生強烈對比，54%民眾贊成蔡英文處理國家大事的方式，假設這份民調全然為真而可靠，過半民意贊成蔡英文「處理國家大事的方式」，那同個機構做的民調，為何顯示68.1%民眾反萊豬？顯見人民有足夠的智慧就事論事，挺政治人物不等於一切政策都買單，不是嗎？

筆者在此要質問，蔡英文作為民選的公僕，民眾有如此懸殊的比例反對她的重大政策，該做的難道不是自我檢討，並考慮撤回政策嗎？假使真不想或不能撤回，不是也該謙卑爭取人民支持？現在搞軍令狀，殺氣騰騰要逼人民選邊站，動輒說一些「反萊豬傷害台美關係」，甚至暗示反萊豬過了會讓美國不幫台灣，讓對岸攻台成功的論點，實在是顯得幼稚與心虛。

台灣對美國的可利用價值，豈是豬肉（還僅只是含萊劑的豬肉）進口與否，就能徹底動搖？美國護台與否，牽涉到與世界第二大國作戰，需要考量的因素極多，萊豬絕對不是優先因素。

這一點可從AIT台北處長孫曉雅對萊豬公投採鴿派態度，僅說將密切關注公投發展，尊重台灣民主選舉制度，讚譽美國豬肉安全美味，並未對任何主張進行攻擊。從這點就可看出台美關係的堅實基礎，不可能受區區一個萊豬影響多大，民進黨不斷暗示性恐嚇，實在也把美國看小，弱智化美國了。

坦率得說，見到民進黨拿政黨對決來應對公投議題，筆者的心情不只是生氣，一部分更是感到遺憾或傷心。這四項公投中，萊豬與國人健康相關，公投綁大選與民權相關，藻礁象徵台灣願意不願意在乎生態，核四更是能源政策的重大辯論，這些課題難道哪一個不是超越黨派，攸關國人共同的利益和價值？一個健康的公民社會，應該要允許民眾在每個公投上表達自己態度，反核四的人可以反萊豬，挺萊豬的也可以反核四，所有人依據自己的知識架構與價值觀去選擇，這才是真正的民主精神，不是嗎？

上月31日，蘇貞昌院長在屏東高喊，「四個不同意別讓國民黨亂下去」，蘇貞昌曾任「民主進步黨」主席，這種黨同伐異，只顧抹黑不顧說理的態度，或許在政治上有一定煽動力，但著實是對不起「民主進步」這個黨名的。

當然，我們知道民進黨的民主進步僅只是口號，真正的民主進步，還是要靠庶民自己守衛。筆者在此想向讀者喊話，無論你愛不愛吃芒果乾，統獨立場為何，都應就事論事，一起透過公投來釐清與統獨根本無關的國家重大政策，如此才是台灣之福，2300萬人之福。

（作者為網路媒體工作者）

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