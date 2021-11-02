蔡政府上台，兩岸關係迅速惡化，「中共可能奪取東沙島」的話題近兩年甚囂塵上。表面上看這對台獨有隔山震虎之效，然若細心想一想，會明白對北京而言，這是錯誤的戰略。因為一旦中共奪取東沙島，可預見的後果如下：

一、經濟方面：東沙島沒有居民，只有數百位國防部與海巡署派駐的工作人員。單從經濟的角度看，它不單對台灣的經濟毫無貢獻，反而是一個包袱。所以中共奪取東沙島，豈不是減少台灣的一個「經濟包袱」？

二、民心方面：不管中共採取什麼方式奪取東沙島，那都是負面的掠奪行為，只會激起台灣人民的憤怒。民進黨也必然會藉機加重反中、仇中的力道，而且這是有憑有據，甚至是有血有淚的指控。如此一來，兩岸的距離豈不是越來越遙遠？

三、國防方面：一寸山河一寸血。失去了一個島嶼是何等嚴重的國防問題！民進黨會趁勢提出天文數字般的軍購需求，不管哪個陣營的立委，誰敢反對？誰反對，誰就是台奸、中共同路人！

四、國際關係方面：只要中共動武，就坐實了華盛頓對北京「窮兵黷武、亞洲禍源」的指控，可說是「正中美國下懷」。美國可藉機壯大國際反中集團的勢力，整合日本、南韓、台灣、菲律賓、印度、新加坡、澳洲等國家，成立類似北約的共同防禦組織。

五、戰略方面：東沙島的戰略地位，真的如某些軍事專家說的那麼重要嗎？如果重要，為什麼防禦那麼薄弱？不要聽別人說了什麼，看他做了什麼。從東沙島的防禦能力來看，在國安團隊眼中絕非「攻者所必取、守者所必固」的戰略要地。

對北京而言，沒有一個任務比統一台灣更神聖。想要透過奪取東沙島對台獨分子隔山震虎，結果只會把台灣的民心震得越來越遙遠、統一的工作越來越艱鉅、北京的外交處境越來越孤獨，以美國為首的反中集團勢力越來越龐大。如果你是北京的決策者，你會覺得這是正確的戰略嗎？

（作者為海軍前艦長）

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