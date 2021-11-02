自蔡英文在10月10日拋出「四個堅持」後，兩岸的心理戰持續升溫。繼海協會副會長孫亞夫就「四個堅持」逐點回應駁斥後，國台辦副主任劉軍川10月29日透過一場研討會間接回應指出，統一後，「台灣的財政收入盡可用於改善民生」；另一方面，在文化上，「台灣的文化創造將得到充分發揚，兩岸同胞共同傳承中華文化、弘揚民族精神」。他還指出，台灣的對外交往將得到充分拓展，「在國際上腰桿會更硬、底氣會更足，更加安全，更有尊嚴」。

不少大陸讀者皆有留意到台媒近日公布的「兩岸關係年度大調查」。數據顯示，選擇「永遠維持現狀」者高達5成1最多。蔡英文亦在10月10日向對岸喊話，表示「維持現狀就是我們的主張」，但台灣主流所希望的「維持現狀」到底是什麼樣景象的「現狀」。

台海局勢每日都在變，台海自1949年以來都是動態地變化，差別只是微變或巨變。「維持現狀」一詞只是蔡英文假借民意將兩岸對峙升溫的託辭。兩岸不斷因美國的介入和民進黨的躁進導致不得安寧，莫非這種凶險之勢是台灣民眾希望看到的「現狀」？蔡英文以前曾多次講到「維持現狀就是維持台海和平現狀，讓兩岸朝穩定方向發展」，但很明顯，今時今日的局面早已嚴重脫離她所說的發展方向，兩岸已走向對抗的軌道。

當然蔡英文很希望利用大多數人支持「維持現狀」的民調傾向，來「反映」民進黨的「維持現狀」原則被受台灣人「擁護」。蔡英文10月10日對「維持現狀」的詮釋，連同拋出「四個堅持」和美軍在台等尺度甚大的言論，其實已經在改變現狀，而且是江河日下，每日都在向負面方向發展。

劉軍川的講話道出善意，將未來兩岸統一的憧憬繪形繪色地論述一番，打破了平常緊繃之僵局，令台灣人可想像國計民生、外交文化的遠景。劉軍川對未來的構想暗示台灣人不單可以在生活上維持現狀而且更為向好，他的講話一方面在面向台灣民眾，另一方面直指民進黨的冒進，突破了對於民進黨式「維持現狀」的思維局限。

世界局勢瞬息萬變，「維持現狀」只是民進黨將島內主觀狹隘的思維，硬裝進宏大的世界畫框內。「維持現狀」的基礎好像就是不在乎任何外圍因素、世界大氣候，結果「維持現狀」適得其反，沒有保持台海平穩無虞，還節外生枝，尤其蔡英文突然公開承認美軍在台，不斷為亞太製造麻煩。

所謂「苟日新，日日新，又日新」，「維持現狀」的思維只是滯停在某時空，並非台灣長遠之計。一時增購軍備「抗中」是「維持現狀」，一時要台海和平亦是「維持現狀」。「維持現狀」不能成為萬用的政策論述，台灣當局應揆情審勢，展現對兩岸情勢、島內的定位有更深層次、且言出必行的論述。

（作者為上海東亞研究所兼職研究員、大陸全國港澳研究會會員）

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