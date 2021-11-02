10下旬以來，美國對台友好言論達到新高峰，「保衛台灣」、「對台承諾堅若磐石」、「支持台灣有意義地參與聯合國」，一時之間，美台關係似乎跨入了聯盟國家，美國對台友善，不但鼓舞了蔡政府，也讓台灣人民有了臂膀般的依靠。

31日羅馬G20峰會上，布林肯與王毅會談，50分鐘的會面，台灣議題被凸顯出來，會談之後，CNN主播答娜蓓蒔訪談布林肯，單刀直入地詢問有關「保衛台灣」的問題，布林肯答覆時，給出了3個答案，「支援讓台灣有能力自衛」、「確保沒有任何一方能採取單邊行動」、「台灣關係法裡美方的責任包括確保台灣有能力實施自衛。」

布林肯的答覆，可以說是把美國這一段時間，對台操作的策略，做出完整的描述，當我們見到美國戰略學者，為台灣下戰略指導棋，刺蝟說、豪豬說、毒蛙說，就是讓台灣有方式方法自衛；兩岸不能有單邊行動，說穿了就是台灣不能獨立、大陸不能武攻，美國則是中介裁判；有能力自衛，便是要銷售台灣大量武器，甚至要求台灣買一還要加二超額的購置。

美國對台灣的關懷無與倫比，獲得蔡政府在推特上與布林肯感性相連。但仔細分析布林肯的答覆，卻又發現為何由「保衛台灣」，變成「有自衛能力」，並且還特意抬出《台灣關係法》作為辯解的基礎呢？

孰不知《台灣關係法》4條2項8款，已經限制台灣的地位，並不是美國「邦交國」，台灣關係法上的頂層政治，卻在美中建交公報彰顯，美國「認知」中國的立場，即只有一個中國，台灣是中國的一部分。

當然，美國可以不承認中國立場，無視「三公報」規範，可以用高調方式，讓台灣見到國際曙光，同時還可以借助台灣之光，推進美國在區域的戰略平衡，這是多美好的願景。

然而，國家利益是現實的，戰略思考的簡單公式「成本與代價的比較」，當布林肯說出「有能力實施自衛」替代「保衛台灣」的剎那，那麼台灣老百姓就必須認知到，他也同時說出了「保衛台灣」的代價，高出成本太多的真心話。

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