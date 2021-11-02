最近美國智庫、學者及我國防部不斷宣稱解放軍可能攻打台灣，搞得全島風聲鶴唳。這種說法和「反萊豬」如出一轍，明明台灣人反對的是「萊豬」、是美豬，蔡英文和民進黨就有辦法硬拗成「反萊豬就是反美」。

同樣，無論是中共國防部或國台辦關於武統台灣的事情也說了好幾次：「解放軍組織系列軍事行動，旨在維護國家主權和領土完整，針對的不是廣大台灣同胞，而是極少數『台獨』勢力及其分裂行徑」。

2020年1月18日，國台辦公佈「台獨頑固分子清單」已經清楚地表示，近年共軍在本島周邊系列化軍事行動就是針對這些人。雖然這些人的具體名單尚未公佈，但國台辦證實外交部長吳釗燮是在清單之中。

至於蘇貞昌是否在名單之內，國台辦則避談這個話題。看起來，中共對於台灣問題還沒有準備好！連打擊對象是誰都沒搞清楚，還妄言武統台灣？

現在我們應該可以把事情搞清楚，解放軍所要打擊的對象是台獨政客、而不是台灣人民！台獨政客罔顧整體台灣人的利益與福祉，一廂情願以人民之名行一己以及一黨之私，更以政黨惡鬥為工具，硬生生的把台灣切割成好幾塊，現在又要把所有台灣人和台獨戰車綁在一起，有誰服氣呢？

中共指明討伐這些台獨政客的意思也很清楚：切割台獨以及台灣人民。台灣問題最佳選項，當然是把台獨政客與廣大的問題人區隔開來，才能縮小打擊面。否則，總體戰爭一旦全面開打，小市民無論抵抗或不抵抗，每個人都會歷經戰火的炙燒。中共絕背不起歷史的駡名。

政府官員應該好好的治理國家，不要把人民當作芻狗。

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