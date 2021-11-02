外交部前部長歐鴻鍊於10月30日晚間因肝癌病逝，各界聞訊後紛紛表達哀悼和不捨之意。歐部長愛護下屬、受人崇敬的事蹟也因此被披露出來。一是2009年八八風災期間，發生外國援助溝通不良的問題，他為了維護時任次長的夏立言，而堅持請辭外交部長。二是2018年「關西機場事件」造成駐大阪辦事處處長蘇啟誠輕生，他為此槓上駐日代表謝長廷，甚至還因此惹上官司。

歐鴻鍊愛護僚屬、勇於負責的風範令人感佩，媒體已經有不少的報導和討論。但比較少人提及的是，他身為馬政府首任外交部長，對於任內推動「活路外交」的路線，以及「外交休兵」的理念，皆不遺餘力地捍衛，同樣令人敬佩。

筆者在求學時，曾經聽過歐部長數場演講，對於他即使承受壓力，也堅持要推動「外交休兵」的心路歷程有很深的體會。他曾分享在瓜地馬拉駐節兩任的經驗，前後共經歷了7位總統和十幾位外交部長，其中只要有任何一位關係搞不好，很有可能就斷交了。所以在當大使期間睡前都在擔心不知是否一覺起來後聽廣播、看報紙才知道斷交了，導致他後來甚至還須要吃安眠藥才能入睡。

他也因此有感而發說出「全世界的外交官沒有比中華民國外交官更辛苦的了」，因為每次發生斷交事件，國內輿論往往譴責駐外人員，這不盡公平。斷交的主因在於政府的政策，當國家沒有實力維持政策時，就容易出現斷交的結果。駐外人員已經盡力執行政府的政策，但就是做不到，實屬非戰之罪。

而他就是因為親歷其境且深受其害，所以在馬總統任內才強力主張外交休兵，至少沒有多花錢，還能保住邦交國，不只外交同仁和國家可以休養生息，同時也擴大國際參與的空間，增強中華民國的實質影響力。在他看來「外交休兵」是三贏的結果，台灣贏、大陸贏、國際社會也贏，唯一的輸家是利用兩岸的「外交惡鬥」、長年遊走在兩岸的國家。

2017年演講時，歐部長表示不能理解民進黨政府堅持和中共「外交惡鬥」、徹底否定「外交休兵」的邏輯。畢竟外交機密預算大幅提升，但邦交國未必能保住，還造成兩岸關係緊張、外交人員疲於奔命。

但他沒有想到的是，民進黨其實才是「外交惡鬥」的最大輸家。畢竟兩岸關係緊張他們才能炒作「芒果乾」，失去邦交國則可以趁勢炒作「中共打壓」。至於國家的財政狀況，以及外交人員的身心狀態，則不在他們的考慮之內。

接連失去邦交國，卻還大言不慚地表示「當中華民國的邦交國降為零時，就是台灣國成立之時」。間接逼死一個優秀外交官，卻仍毫無悔意，民進黨政府的行為可以說是「崽賣爺田不心疼」。但看在為中華民國外交奮鬥長達45年，愛護僚屬的歐部長眼裡，應該是相當的痛心疾首。

因而歐部長的逝世不只令人惋惜，更讓人感到痛心的還有人去政息，兩岸在民進黨執政下又重回「外交惡鬥」、「烽火外交」的不歸路，徒然消耗國家元氣和寶貴資源而已。或許唯一讓人欣慰的是，瓜地馬拉至今仍維持與我國的邦交，算是歐部長外交心血留下的寶貴見證。

（作者為國立台灣大學政治學研究所碩士、中華民意研究協會副研究員）

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