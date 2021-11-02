4大公投即將在12月18日進行投票，最新民調顯示，民眾認同4項公投訴求的比例頗高。因此，蔡政府不但砸大錢做各種宣傳，從總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌到民進黨各級政治人物，更全員出動以對抗公投。

然而，民進黨政府反公投的說法卻充滿了謊言。例如，4大公投之一的「反萊豬公投」，主文的意思明明寫的是「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊劑豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」蔡英文卻公開將這個公投說成是「反美豬公投」。

蔡英文當年曾以民進黨主席的身分領導「反萊（毒）牛」抗議遊行，她不可能不知道萊豬跟美豬的不同，卻如此混淆，想必是為了讓民眾以為這是「反美豬」公投，然後蔡政府再進一步扭曲為「反美」公投，以爭取民眾投下不同意票。用心實在惡毒。

此外，蔡英文日前在一場與高中生面對面的論壇上稱，「三接外推方案是天然氣接收站再往外推5公里，且藻礁在5公里之外。」所以三接對藻礁生態沒有影響。事實上，經濟部所提出的外推方案僅僅只是將工業港外推455公尺，工業港離岸1.2公里，蔡英文所稱的「外推5公里」誇大了不只10倍；經濟部說，蔡英文只是「口誤」而已，但是既然要領銜力抗公投，可以這麼漫不經心嗎？

蘇貞昌同樣也是一派胡言。他稱如果反萊豬公投過關，台灣就無法加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）。會在意萊豬公投的只有美國，但美國早已退出CPTPP，所以台灣反不反萊豬跟是否可以參加CPTPP並沒有關係，蘇貞昌的這個講法根本就是牽拖、刻意誤導。

蔡政府要為政策辯護無可厚非，但如此黑白亂講、謊言一籮筐，只會讓民眾對政府更加不信任。