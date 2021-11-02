新竹市長林智堅提出「新竹市與新竹縣合併成為第七都」的想法後不久，同黨的基隆市長林右昌也建議，基隆可與新北市幾個區合組新都會。由於要成為大都會需要一百二十五萬人口，新竹縣市加起來才剛過一百萬，比人口已超過一百二十五萬的彰化縣還少，雖然提出的大新竹願景頗為吸引人，但感覺上像是林智堅兩任任期將屆滿，想為自己繼續連任鋪路。林右昌也是同樣的邏輯，不過他的野心更大，小小的基隆竟然想整合一堆新北市的行政區，來完成他可以參選的條件。

這兩位市長的政治動作，讓我想起熟悉的非洲總統延任把戲。非洲在上世紀九○年代民主化之後，各國紛紛進行多黨的民主選舉，同時也在新的憲法中規定兩任的任期限制。到本世紀初，這些兩任總統任期屆滿之前，許多非洲的總統開始進行修憲，如納米比亞的努裘瑪（Sam Nujoma）延長一任，有些如甘比亞的賈梅（Yahya Jammeh）、蘇丹的巴席爾（Omar el-Bashir）、烏干達的穆索維尼（Yoweri Museveni）、及喀麥隆的畢亞（Paul Biya），乾脆直接將任期限制拿掉。

不過，非洲專權領袖最常使用的手法，乃是修改總統任期的時間。因為任期時間出現變化，之前的任期全部不算，但受新的兩任任期限制，等於一切歸零，重新開始計算。塞內加爾的瓦德（Abdoulaye Wade）、盧安達的賈加梅（Paul Kagame）、剛果共和國的恩奎索（Denis Sassou Nguesso）、幾內亞的孔德（Alpha Conde）、埃及的艾爾西希（Abdul Fattah el-Sisi）都是透過這個手段延長任期。

埃及在2019年修憲將總統任期由4年改為6年，讓艾爾西希有機會執政到2030年；盧安達2015年的修憲，將總統任期先延長一任，接著又將7年改為5年，賈加梅因而可以在2017年當完7年總統任期後，再選兩次，有可能一直執政到2034年。剛果的恩奎索則是將7年任期改為5年，讓他執政時間超過36年。

幾內亞的孔德雖然在2020年修憲成功，將總統任期從5年延長到6年，讓他可以再選第三任，甚至可執政到2032年。不過在他去年連任成功後，卻在今年9月一場軍事政變中遭到推翻，算是白忙一場。塞內加爾的瓦德在2000年當選總統後，第二年就將總統任期改為5年，並在2007年連任成功。他在2012年任期解讀有爭議的情況下參選第三任，雖然第一輪以34%的得票率在11位候選人中排名第一，但卻在第二輪中得票率些微降下的情況下，以34.2%對65.8%，遭到選民的唾棄與羞辱。

非洲總統這套修改任期時間、再重新計算任期後繼續參選連任的做法，被俄羅斯強人普丁看上，他在去年修憲，將總統任期由原先的4年改為6年，因此在這一任四年於2024年結束後，又可以再選兩任做到2036年，屆時他將超過史達林，成為蘇聯或俄羅斯在位最久的領導人。

林智堅及林右昌兩位市長，雖然不是修改任期企圖延任，但他們希望透過整合其他縣市或行政區的想法，其實和非洲總統更改任期有類似之處，重點都是前面的任期不算，可以再有兩任新的任期。他們透過修法以降低人口門檻的意圖，與修憲更改總統任期有什麼差異？如果真的相當優秀，為何中央沒有承諾位子給他們，讓這兩位市長兩任任期屆滿前，忙著安排如何延長自己的政治生命？

（作者為國立政治大學國際關係研究中心兼任研究員）

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