立委羅明才於上（10）月7日，針對通膨問題詢問行政院主計長朱澤民：一碗蚵仔麵線多少錢？朱澤民回答：「20塊左右吧」，引起社會譁然。對此，知名店家「阿宗麵線」表示：20元連清麵線都買不到，「不知他買的是什麼麵線」！

朱澤民的「一碗20塊」，究竟代表的是：他到底有多久沒吃過蚵仔麵線？是不是都由別人請他吃？亦或是他真的不知道民間疾苦？還是以上皆成立，只有他自己清楚。但蔡英文總統的一場「托福」脫口秀，不但即刻讓12年國教的工作者、學生、家長、弱勢族群集體傻眼，更導致教育部長潘文忠在瞠目結舌之餘，不敢依事實頂撞當朝之「蔡皇聖明」！

蔡英文總統說：「『一試定終身』這件事，對我來講，我是覺得很難接受的！」這幾句話，雖是蔡總統就新課綱的國文、英文學測成績評核，對於提問之高中生，所做的現場即席反饋，但她對「一試定終身」抱持的刻板印象，等於直接且全面地徹底推翻了「繁星推薦、個人申請、分發入學、特殊選才、單獨招生」等「多元入學」管道。蔡總統自己沒有孩子，世人也不該妄想她通天達地、無所不知，但潘文忠部長的竟然不藉此順勢昭告天下：台灣事實早已自2002年起，即戮力推動實施《大學多元入學方案》，誠屬匪夷所思！

況且，甫才又發生遺失2.5萬筆「高中學習歷程檔案」的驚天動地大案，而該案，也正是為了深化實踐「多元入學」精神的具體措施之一，難道，蔡總統「一試定終身」的脫口老哏，竟就把20年來步步為營的「多元入學」珍果，全部打回原形！？

其次，對於英文學測成績評核，蔡總統則又對提問的學生說：「或許，可考慮以一種『檢測制度』取代英文考試。換句話說，有一個像『托福』，或者其他的制度……」。依蔡總統的歲數，她當年出國留學必定考的是「托福」無誤，但她恐怕跟朱澤民主計長一樣，不知道今日的「托福」檢定，一試的報名費，就得支付210美金天價。至於蔡總統無法說出口的「全民英檢」四字，則更是讓各個外國英檢在台代理商樂不可支！

「切記人間仁者久，莫忘世上苦人多」，蔡總統才即興話出「托福」二字，就已狂掀起英語補教業者的又一春。至於在潘文忠部長急著附和蔡總統之際，是不是腦子裡已自動蒸發了《2030雙語國家》的「從需求端全面強化國人英語力」、「以數位科技縮短城鄉資源落差」、「兼顧雙語政策及母語文化發展」、「打造年輕世代的人才競逐優勢」等四大推動方針。同時，也更不復記得，全台灣，僅僅唯有「全民英檢」，才對於「低收入戶家庭人士」，提供一年免費報考2次的獨家優惠。

當含著金湯匙出生的蔡總統，以為「托福」等舶來品，只是一小碗「麵線」的價格時，面對通膨壓力的台灣民眾，尤其是經濟來源相對匱乏，以及居住地理位置弱勢的民眾們，就真的得互求「托福」、「托福」了！（作者為台師大教授）

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