國內疫苗涵蓋率已達73.18％，蔡英文政府能夠安然度過疫苗荒的執政危機，首先得感謝美、日兩國；第二，要感謝鴻海、台積電及慈濟等民間單位捐贈BNT疫苗。倘若沒有上述協助，蔡英文政府老早就垮台了！

我國疫苗到貨量為3013.28萬劑，政府自行採購的疫苗中，若不含國產的高端疫苗，實際到貨1111.51萬劑（36.89％）；反觀美、日兩國，已捐贈台灣820.4萬劑，民間單位捐贈的BNT疫苗，9月以來短短兩個月，就已到貨773.78萬劑，兩者合計1678.77萬劑（55.71％）。

當蔡英文政府自豪疫苗涵蓋率已超過七成，熟不知這樣的論述，其實是自打嘴巴；因為，政府自行採購疫苗的到貨率，實在低的可憐。美、日兩國救援台灣，民進黨會詮釋為台美、台日關係史上最好，但是，真的關鍵在於，當台海兩岸不幸爆發衝突時，美、日兩國會不會救援台灣。

無論民進黨或國民黨執政，親美、友日的立場差異不大，最大的不同，在於對中國大陸的態度。國民黨的立場是和中，民進黨的立場是抗中。近期，府院黨高層同聲，強烈譴責大陸軍機擾台，威脅台海和平；但是，當蔡英文政府決定採取抗中路線，早已知道會是這種結果，還是民進黨天真地認為，無論怎麼抗中，大陸當局都會悶不吭聲。

當前兩岸關係，國防部長邱國正說，是他從軍40年來最嚴峻的時刻；國際媒體也普遍認為，兩岸關係正處於幾十年來的最低點，衝突一觸即發。不過，國安局長陳明通倒是很有自信的認為，蔡英文總統任期內，兩岸都不會有事。

當蔡英文政府遭逢疫苗荒的時候，美、日兩國願意提供疫苗來救援，象徵力挺台灣；當蔡英文政府面臨大陸武力威脅時，美、日兩國會派專家協助訓練軍隊，賣武器給台灣防衛。但是，有朝一日，台海兩岸真的發生衝突，軍機砲彈來襲，美、日兩國會派遣軍隊協助台灣，甚至反攻回去嗎？恐怕只有蔡英文認為會，因為不論真相如何，她都只有這個答案可以說。

12月18日就要公投了，不出所料，民進黨政府再次搬出「抗中保台」護身符，甚至加碼成「親美抗中保台」，把贊成同意的人，通通打成「反美親中賣台」。尤其近日，美國再捐贈給台灣150萬劑莫德納疫苗後，有些民進黨人士加碼演出，緊抱美國大腿，挑釁對岸、煽動仇恨、激化對立。

美國對中鷹派參議員盧比歐（Rubio）曾說，美國協助台灣對抗中國，不能過度挑釁，必須非常小心駕馭！但是，綠營府院黨人士，為了保住權位、不讓公投案過關，又重操蠱惑民眾「芒果乾」戲碼，兩岸敵意螺旋也持續上升；倘若台海衝突不幸爆發，希望蔡英文說美國會防衛台灣這句話是真的！（作者為政治觀察者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※