在夏威夷出生的歐巴馬宣稱，自己是美國第一位太平洋總統。2011年10月11日美國前國務卿希拉蕊在《外交政策》發表〈美國的亞洲世紀〉專文，宣稱美國站在由中東戰局往亞洲的轉向點。直到拜登總統終於在今年自阿富汗完全撤離，美國「轉向亞洲」的戰略調整已經10年了。

美國與中國大陸在亞洲正式的交鋒都在澳洲國會，也都在11月17日。歐巴馬於2011年11月17日在澳洲國會發表演說，正式宣告美國積極的轉向亞洲，將與盟邦共同形塑「安全、繁榮、尊嚴」的亞太地區。

中國大陸領導人習近平3年後恰巧也在11月17日向澳洲國會發表演說，強調中國大陸最需要和諧穩定的國內環境與和平安寧的國際環境，中國的發展會依循「和平、發展、合作、共贏」的原則，以鄰為伴，與鄰為善。

澳洲前總理艾波特7年前在首都坎培拉熱情接待前往國是訪問的習近平，並宣布與中國大陸結成「全面戰略夥伴關係」。艾波特10月上旬親自來台灣，在論壇發表主題演說，呼籲盟友與自由民主台灣團結在一起；他表示，若北京當局企圖脅迫台灣，後果將不堪設想。艾波特的轉向相當程度上反映了過去10年來，亞太地區翻轉性且深刻的地緣戰略格局變化。

中國大陸以特有的決策及政府運作模式，在「黨管一切」與「舉國體制」之下，充分使用政治工具，總能壓制或調適地渡過困境，與西方民主制度形成一種 「不對稱」的崛起效果。習近平在2012年接掌大位之後，以「紅色基因」、「不忘初心」、「民族偉大復興中國夢」的執念，深化改革與權力鞏固一起抓，為的是政權穩固並快速超趕地「走近世界舞台的中央」。

北京2013年宣布「東海防空識別區」，在南海加大速度「填海造島」，並開始推動「一帶一路」的全球經貿發展戰略。2014年在「亞信峰會」提出「亞洲的事情，歸根結柢要靠亞洲人民辦」。

軍事上，從2015年推出脫胎換骨的「深化國防與軍隊改革」，依照「軍委管總、軍種主建、戰區主戰」，重組「中央軍委」，重劃「五大戰區」，強調「實戰化」訓練，頒發試行版《聯合作戰綱要》，並以超世界水平的速度進行全面軍事裝備現代化。

美國歐巴馬、川普、拜登3任總統，與習近平的10年較勁，從「轉向亞洲」、「亞洲再平衡」到「自由與開放的印太」。2016年「南海仲裁」的結果根本起不了作用，2018年開打的貿易戰並未降低美國對中國的進口額度，近年再推動的美、日、印、澳四國（Quad）對話，美、英、澳（AUKUS）聯盟都還在探索階段，美國的「轉向」慢了不只好幾拍。

美國轉向的先機未能把握，霸權維持的力道顯出疲態，如今10年之後，雖然仍居世界第一強權寶座，但在印太地區已不可能安穩泰然。習近平「東升西降」的戰略形勢判斷，既非憑空想像，也詮釋了美國轉向亞洲10年的成績。

在未來的10年甚至更長的時間裡，亞洲仍將是美國的主要戰略方向，而中國大陸必將是美國的戰略重心。台灣在此地緣競爭的大框架下，要面對的是距離大陸太近，距離美國太遠；要明白的是北京之所必取，而未必是美國之所必守。

兩強抄傢伙準備在自己家門口械鬥，根本不是選邊投靠的問題，而是避險非戰的智慧。台灣要想保周全，就要會周旋，既要與美國周旋，也要能與北京周旋。

美國政府官員「堅若磐石」的口頭保證與安援作為，聽起來令人感動鼓舞，實際上是以美國本身利益為出發；中國大陸暫時壓抑「武統聲浪」，看起來令人稍稍放心，實際上也是以民族偉大復興為考量。

美國「轉向亞洲」，轉得不算順利，大陸強勢應對，使得周邊難以安寧。兩強爭霸，絕對不是比賽誰更愛台灣。

（作者為淡江大學戰略研究所副教授、戰略暨兵棋研究協會理事長）