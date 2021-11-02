國民黨最近展現振衰起敝的企圖，前景如何？或者應該怎麼做才能達到目標？

國民黨主席朱立倫（右6）在全代會宣誓啟動1218場公投街講之後，將啟動反萊豬大型宣傳車，從中央黨部出發一路開往台灣最南邊屏東進行宣導演講。（季志翔攝）

這裡先舉一個簡單的例子，號稱國民黨最忠心不二、動員熱情最高的是黃復興黨部，大部分由年紀偏高的國軍退除役官兵和眷屬組成，黃復興取自「炎黃子孫，復興中華」，同時讓人聯想起辛亥革命戰將黃興，不過當時黃興是未滿40歲的青壯人士，帶頭向前衝。今天國民黨動員主力卻是上年紀的人，如此注定走下坡。這裡不是否定現在黃復興黨部的作用和貢獻，而是國民黨如何理解自己的歷史，從而站穩自己重新出發的腳步。

現在4大公投即將到來，國民黨正卯足全力進行街頭宣傳，以目前內外大氣候，我相信公投會過，民進黨會遭到連續的挫敗，但這是大環境決定的，不意味著長期上國民黨會贏。

過去幾年的經驗清楚顯示，民進黨遭挫後復原的能力和速度遠強過國民黨。目前大部分年輕人都站在民進黨這邊，民進黨掌握了台灣歷史的話語權，透過扭曲228事件和「白色恐怖」，把民進黨塗抹成本質上的好人，國民黨則是本質上的壞人。彷彿現在一提到這兩件事，國民黨就只能坐等挨打，其呆無比。更別說教科書刻意把台灣與中國歷史徹底切割，更讓下一代本能上就排斥國民黨。

如此，民進黨不僅掌握執政機器，在更深的層次上，也掌握台灣歷史的解釋權，掌握年輕人的心理，甚至掌握還未出世的下一代。民進黨的路線自然是死胡同，將對台灣帶來毀滅性的結局，但國民黨也同樣是大輸家，而且一路被押著打，偶爾像「韓流」那樣表面上風起雲湧，實際上卻是曇花一現。

國民黨失去領導潮流的能力，主要體現在思想和組織力的薄弱，思想尤其是根本的、長遠的，需要長期透過演說、座談、論述、出版、歷史紀念等，深入社會，教育下一代，展現面對未來的新生活力，如此才能吸引群眾，才能重新凝聚人心。

事實上，這也是歷史上每一次國民黨振衰起敝的作為：二次革命後，孫中山已經被邊緣化，回到廣州重整隊伍。他一方面加強三民主義的論述，另一方面則由20、30歲的年輕人組成戰鬥力強大的黃埔政軍隊伍，後者主導了未來半世紀中國的政局。1950年代，蔣中正在台灣重組國民黨，首先重振的仍然是思想論述工作，掌握歷史解釋，這是一切政治力量的起點。

然而，反觀今天的國民黨，已經喪失耕耘歷史、厚植思想的能力，不知道如何與時俱進以使用現代語言來講述大時代的故事。李登輝以後國民黨幾位曾紅極一時的政治新秀，只熱衷周旋於黨的上層，房子越住越大，往來的圈子越來越有錢，得意時，從未有一人主動投入一分資源在歷史和思想的耕耘之上。至今，最多也還只是街頭演講、行動劇和模仿秀，一旦被民進黨技術性卡一下，很快就無以為繼，不知所以了。

事實上，缺乏深厚的思想信仰作為根底，所有政治行為到最後只是機會主義的表現。就像過去不少偏藍的人士今天搖身變成綠嘴，一天到晚為台獨張目，為了一口剩飯恬不知恥。上行下效，這也是失去信仰後的必然結果。