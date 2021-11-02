前總統陳水扁女婿人稱「駙馬爺」的趙建銘，與「第一親家」趙玉柱同因台開炒股案遭最高法院駁回上訴定讞，啟動防逃機制由台北地檢署依高院判決案卷分別通知「準受刑人」住所地之台中、台南地檢發監執行，「貴族」父子檔同案異地隔一天入獄，誠屬獄政鮮聞。前總統馬英九兼任國民黨主席期間被控賤賣三中，台北地院亦甫宣判無罪。

並非要評論與兩前總統有關之刑案，而是不可思議於區區內線交易案須纏訟15年，拖到適用《刑事妥速審判法》「應減輕其刑」規定才甘心；馬前總統三中案也是，證交法及背信圖利有這麼複雜嗎，還是承審法官超級忙嗎，光第一審就花費3年多，再看看太陽花學運案，歷經兩度政黨輪替猶「現在進行式」，實在佩服司法牛步化至此程度！如果家長管教子女，或者師長管教學生，在犯錯一個月後才告誡處罰，請問有教育及警惕作用嗎？

全面執政的民進黨很愛找古人麻煩，專找陳年舊事的碴，帶有選擇針對性尤其要不得，促轉會標榜轉型正義，卻只錙銖必較「先賢先烈」不義的另一面，黨產會硬叫國民黨曾孫玄孫認帳孫總理與蔣總裁「祖債」，逼迫返還百年時光的「不當得利」，蔡政府實在是稱職的「考古學家」！唐太宗以古暨以人為鏡，俾知興替明得失，但商紂、夏桀、秦皇暴政不干他底事，知興替就好無須轉型正義。大陸文化大革命製造家庭仇恨，習近平沒那麼無聊假轉型正義去鞭屍毛澤東。希特勒毒殺猶太人，以色列不致長久仇視德國。

所以蔡政府對中華民國罹患失憶症，不承認抗戰史，卻對國民黨老威權「博學強記」且「朝思暮想」，若執著於發生時與發生地，則228事件與823炮戰如何自圓其說呢？228事件時國民政府還在大陸，823炮戰時國民政府已撤台，民進黨為何重前者輕後者？不禁要說，黨產與促轉兩會「東廠之心」路人皆知矣！布袋戲《六合三俠傳》東北派與西南派正邪不兩立，對陣沒完沒了，以致主角感嘆「東北風雲起，『六合』斷腸時」，台灣仇恨輪迴，惡性循環，藍綠風波幾時休？

民進黨批評國民黨報復性罷免，殊不知始作俑者是該黨先惡罷韓國瑜肇端，轉型正義也如假包換的報復性轉型與自以為是的主觀正義，刑法正當防衛和基於義憤殺人，必須當場、當時，若事後越想越氣怨憤難消，拿刀折回或衝到家裡殺人，這叫復仇洩恨，談不上義憤或防衛，一個缺乏是非觀的執政黨高談闊論轉型正義，無異妓女談貞操之不搭。

林義雄滅門血案，陳文成陳屍台大命案，政治暗殺或普通兇殺仍舊懸案，追訴期早過，228屠殺元兇也早投胎去了，就算兇手能出面自首，有辦法追訴其犯罪嗎？近來美麗島事件辯護律師團及民進黨創黨元老「諜影幢幢」，繪聲繪影形成政壇笑話，讓該事件變得撲朔迷離，究竟是暴民或民主先驅，政府是鎮壓民主或鎮暴平亂，尚待球員兼裁判促轉會釐清真相哩！民進黨挺陳柏惟挺到滿臉豆花，模樣狼狽，不怪扶不起阿斗反怪起「商鞅作法自斃」的罷免門檻，真乃刀子砍敵人嫌太鈍鏽，削到自己手又嫌太鋒利，滑稽之黨也！

（作者為退休公務員）

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