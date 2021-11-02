聯合國《氣候變化綱要公約》第26次締約方會議(COP26)，目前正在蘇格蘭格拉斯哥市召開。此次會議有兩項指標性工作，一是訂下2050年全球達成淨零碳排的目標；二是檢討2015年COP21《巴黎協定》中，達成全球溫度升幅控制在攝氏1.5度以內的具體路徑。

減碳目前已是全球風潮，各國相對應的作法愈來愈務實，與過往僅止於紙上作業的立法或政策宣示明顯不同。在減碳路徑的規畫上，除了大砍燃煤發電、減少燃氣發電，更著重再生能源與核電的開發與使用。聯合國下轄的「歐洲經濟委員會（UNECE）」，在今年8月發出聲明，強調一旦排除核能，溫室氣體減排的目標將無法達成。

反觀我國，在非核家園政策的箝制下，無碳排核電將在2025年全面退場，依照蔡政府自認完美的擘畫，以為再生能源足以取代核電，減碳與供電不是問題；但政府能源諮詢團隊卻萬萬沒想到再生能源進展竟如此緩慢，逼得台電必須把燃氣發電充當基載，造成備轉容量嚴重不足，並導致今年兩次大停電。

躁進的能源政策貽害不止於此，就在各國致力電力部門減碳之際，我國反因綠電不足而必須提高火電占比，甚至高於2025年的80%規畫值。為了維持供電穩定，火力全開在未來幾年幾已成定局。

面對全球逐漸嚴苛的減碳要求，我國顯然已無招架之力。歐盟7月公布《碳邊境調整機制》，也就是邊境碳稅課徵，此機制將於2023年開始試行，預計2026年正式實施。國際大廠蘋果公司也要求其供應鏈必須於2030年達成碳中和的目標，否則將被從其供應鏈中剔除。我國經濟向來倚重出口，但企業在這一波全球減碳浪潮下，卻無法期待政府的能源轉型能提供什麼樣的援手。

當護國神山台積電一出手，就把我國未來產出的所有風電全數買走，其他出口型企業如何自保？當然，企業設法購買「碳權」也是達成碳中和的方法之一。只不過，執意非核的政府難道真不知能源政策進行務實調整，才是真正釜底抽薪且有利企業與全民的辦法嗎？

日前基隆協和電廠第四天然氣接收站的環評未獲通過，環評委員考量生態影響要求台電公司修正後再審。這樣的過程與當初觀塘第三接收站的環評案類似，只不過，三接案後來經環保署強力運作，驚險過關，但也因此衍生了今年底的「護藻礁」公投案。四接案是否舊事重演，國人拭目以待。

事實上，這兩起爭議性極高的開發案之所以引起強烈關注，歸根究柢還是錯誤能源政策所致，若不是非核造成北部缺電在即，何須強推未獲多數民眾共識的開發案。解方其實不難，只要核四重啟且核二延役，北部缺電問題立解，三接與四接就便無急迫性，從長計議再求共識，天然氣接受站仍有異地興建可能。

強烈建議政府，不妨及時順應全球趨勢，先前既已宣布我國亦將「2050淨零碳排」列為目標，訂定減碳路徑就必須務實，不能紙上談兵、空口白話。蔡政府修正能源政策此其時也，一旦錯失機會，在國內、外皆難行，只會自陷困局。（作者為國立清華大學工程與系統科學系教授）