林毅夫夫婦在大陸一處別墅合唱一曲解鄉愁。（林毅夫家屬提供，楊基山翻攝）

蔣經國總統主政時期，對林毅夫採取的具體睿智的措施有：

第一、一切採取祕而不宣的淡化處理、避免衍生異議分子之抗議或滋事，水過船無痕的使民心士氣未受任何影響。

第二、對林毅夫家人恤應所恤、濟應所濟，不使漢朝李陵事件重演。對陳雲英攜子女赴美留學攻讀博士學位未作留難，促成舉家團圓，不以法理情處理此一事件；而改以情理法處理，法理不外人情，人情中蘊含著政治寬容。

第三、林毅夫叛逃為一政治事件，不以平常法例處理而以政治考量處理。中共時在鄧小平總書記主政，對林毅夫採取的具體睿智的措施：

其一、一切採取祕而不宣的淡化處理，為台灣軍政當局保留顏面，在軍事保密上保持彈性，令台灣軍政當局無從捉摸後續狀況。

其二、對林毅夫兩岸接力的續予培植，進研究院、准許赴美深造攻讀博土學位，回大陸後信任有加並予重任，「台才京用」饒有含意。

其三、以台灣、大陸各20年的心血，培養出一位炙手可熱的經濟人才，綿延海峽兩岸三代血濃於水的情懷，未來的和平統一留有更寬廣的餘地。 鄧小平、蔣經國同學於莫斯科中山大學，但曾「風聲、雨聲、讀書聲，聲聲入耳」的坎坷留學奮鬥過，中晚年也均以「家事、國事、天下事，事事關心」為各自主政的改革開放與和平統一而努力不輟，哲人已萎但精神永在，對「林毅夫事件」處理之睿智更是令人欽仰、難忘！ 林毅夫從金門到角嶼跨出了個人的一小步，在兩岸中國人的統一和合作上是跨出了一大步。

我曾為文〈金門重開，再登馬山〉中提到：林毅夫回台探親仍受阻於台灣政府，這是極不正義，違法違理，可謂集台灣對待兩岸關係的錯亂於一身。

國台辦就表示，林毅夫是在特殊歷史時期，特定的時空背景下發生的事，在兩岸關係已經邁入和平發展的新形勢下，希望台灣有關方面從人道主義考慮，早日同意林毅夫夫婦回台探親祭祖。王毅主任更強調：「親情是無法被隔斷的，也是超越時空界限的。 我相信，隨著兩岸關係的持續改善發展，隨著彼此感情的日益融合，兩岸之間存在的各種問題都會得到妥善處理，多年來積存下來的各種限制和束縛也都會被逐步消除。台灣對林毅夫的願望持反對立場，違反蔣經國先生遺願、不近人情、不顧世界人道宣言。」

【未完待續】