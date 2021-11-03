筆者在張友驊先生的YouTube頻道《張友驊談兩蔣時代國軍將領》第4集中「胡璉在金門，靠2艘船養活金門」。留言：「陸軍14師的新兵從當兵開始就沒有薪水，戰後移防到小金門，大約半年後才發1個50分的銀元1枚，後來就沒有再發銀元，每人每月發兩包香菸，一直到金門粵華合作社發行限金門通用的新台幣，才每人每月有薪水新台幣3元。那兩艘船是大陸撤退時強徵到金門的商船，行駛金門、香港之間。」

張友驊先生回覆：「唉，對的。胡璉談到這個歷程，很辛酸，當年靠薪俸當周轉金，不發士兵薪俸，最後金門堅守不撤，胡璉截留登陸艇當商船，靠盜賣民生物資做香港生意走公才打開困局，我在書中都有寫，謝謝提供資料。」

張友驊先生指出：「1950年7月，士兵領到5角銀元是黃維兵團的錢」。筆者提出質疑：「黃維兵團1948年被殲滅，似乎不可能留下什麼資源，何況我是在1950年7月領到1枚5角銀元，想像中與黃維兵團毫無關係。謝謝您！」

張友驊先生回覆：「黃維馳援，將軍費存於上海銀行，沒想到兵敗太快沒動到這筆錢，胡璉逃脫透過何應欽將這筆錢領出，爾後胡為何會照顧67軍劉廉一，原因在此。劉是何辦公室主任，何托胡照顧，12兵團3個軍變2個軍，胡不動劉，與次有關。胡璉所說，與金門憶舊一書所寫，還有黃維在台家屬向胡追討黃維銀元綜合各家資料整理而成，我在《刀鋒戰將》一書都有詳述，因為從江西，潮州到金門，胡璉靠這比血淚錢渡過難關，而國防部的錢當時轉發到台北，是否再轉金門待查。」

當年駐防金門團長以上軍官，其眷屬可以到金門「眷探」，返台時攜帶毛線球是流行的伴手禮，價格差異頗大，遂有金門香港之間「走私」之批評，辯為「走公」，和現在總統專機出訪，「走私」香煙變成「超買」，如出一轍。

筆者在《張友驊談兩蔣時代國軍將領》第8集中「金馬撤軍胡璉三度請辭，走公養活金門十萬軍民」公開留言：「我在八二三砲戰前金門的軍砲兵部隊服務，當時金門正在將中央公路舖水泥路面，各師及軍砲兵指揮部（郝柏村任指揮官）各負責建一間國民學校，建造火砲掩體時，老兵說：一門火砲掩體原來設計是800包水泥，金防部扣掉了一半，營部又扣剩下的一半，才領到200包水泥。不知道您是否可以查到資料？謝謝」。尚未見到回應，本文將會再作探討。

古寧頭大捷距今已歷72載，這場戰爭和以往的戰役動員數十萬甚至數百萬兵力比較之下，只能算是一場小衝突，因為國軍連年戰敗，為了鼓舞士氣，遂稱之為「古寧頭大捷」。在古寧頭戰役的文獻中，胡璉獲得極高的評價，這場戰役的勝利幾乎成了他個人的功勞。

然而事實上，這場戰役起於10月24日深夜，25日整天雙方發生激戰，當胡璉26日中午抵達戰場的時候，兩軍早已分出勝負。傍晚時，解放軍彈藥用盡，倖存者大約1000名解放軍撤退到海灘，隨即被國軍團團包圍。夜間，大約有半數解放軍被殲滅。10月27日清晨，殘餘解放軍投降。古寧頭戰役結束。

金門島原來沒有守軍，1949年8月李良榮第22兵團進駐，配屬青年軍第201師（欠第603團）及戰車第3團第1營（欠第2連），擔任金門防務，兵力僅約1萬人，於10月13日得到胡璉部隊高魁元第18軍第118師支援，後於10月24日得到劉雲瀚第19軍第14師、第18師支援，總兵力約3萬人。（實際參戰兵力，雙方各約1萬人）

古寧頭大捷，陸軍第118師被稱為國軍中之「虎軍」，這個師在大陸敗退經過廣東省時，扛著「洪都支隊」大旗，招搖過市，到處抓兵拉伕，搜刮糧食，9月初，經過筆者老家時，丟擲手榴彈入門前池塘炸魚，先父劉展文出聲抗議，竟當場被槍殺，加害者已無可追查，師長李樹蘭是查證確實的部隊指揮官，但古寧頭戰役該師作戰有功，獲頒榮譽虎旗，師長李樹蘭上校晉陞少將，歷史只刪節了一點，犯罪就真的變成偉業了。

第14師41、42兩個團在10月24日下午抵達金門島時，古寧頭戰爭尚未開始。第14師乃是新組成的部隊，被服缺乏，武器彈藥不足，新兵尚未領到軍衣，仍穿民服，毫無訓練，剛從乘船登岸，古寧頭戰爭爆發，立即趕赴戰場。

當年第14師師長羅錫疇回憶錄《烽煙萬里浮生夢》，文中與劉雲瀚軍長對話頗具意義：「剛徵召的3000新兵」尚未訓練，而且全師的武器，只要1500人就拿得光光的，徒手跑上去，徒然是挨敵人的槍砲，又有什麼用。」劉軍長又說：「人多勢眾，可壯聲威。」羅師長說：「敵人不是紙老虎，不是人多即可嚇得到的，且傷亡過大，補充更為困難。古寧頭之戰，國軍陣亡人員最高階級為第14師42團代理團長李光前，陣亡後追晉為上校。戰後被西埔頭村民尊為守護神，追諡為將軍，在他陣亡處興建「李光前將軍廟」奉祀。

金門「軍神」李光前將軍在殉國日遶境巡安，庇佑地方深受軍民愛戴崇敬。（李金生攝）

戰後第12兵團接掌金門防務，胡璉任金門防衛司令部司令官，兼福建省主席。戰前金門約有民眾3萬7000餘人，戰後湧進十萬大軍，占用民房徵用農地，軍民之間矛盾尖銳。之後胡璉以無償的兵工為金門造林、挖水塘築水庫、修築道路；興建完成多所小學，並創辦籌建金門中學。

金門原無大眾運輸交通工具，胡璉下令軍車遇民眾招手即停，讓民眾搭便車甚至專送回家。兵團從江西劫持而來用以載運抓丁的數輛「興華客運」客車，戰後行駛於金門新修築的中央公路上充當公共汽車，連車箱兩側的標誌都沒改變。

胡璉兩度主政金門十年期間，幾乎奠定了所有金門現代化的基礎。此外，十萬大軍的副食品和其他生活所需，都必須在金門採購消費，民眾生活因此大幅改善。胡璉真心建設金門，深得民心，因此被金門人譽為恩主公，其來有自！

古寧頭戰爭後的戰地生活

陸軍14師在戰後移防小金門，那時候的生活環境非常惡劣，概略敘述如下：

食：金門島水井不多，軍隊飲食用水，多半取自灌溉池塘，用明礬攪動處理沉澱後即用，但是，那取水的池塘同時又是士兵清潔身體的地方。早期軍中補給，每人每天食米23兩，士兵吃不飽，常有到地瓜田偷取地瓜的現象，後來增加到27兩，並宣稱是司令官恩賜。

菜餚方面，地瓜葉是經常性的青菜之一，地瓜田裡的乾地瓜葉都撿完後，海邊的藻類也派上用場了。後來配發麵粉，41團第4連連長文啟祥上尉，湖南人，知道廣東兵吃不習慣饅頭，規定伙房凡是吃饅頭的日子，一定要另外煮鍋稀飯。

衣：軍服夏季冬季各一套，夏季汗臭難免，陽光好的日子，到池塘清洗等待曬乾再穿。冬季棉衣早晚都穿著在身上，天候暖和時在池塘洗內衣，脫下棉衣捉縫中蝨子，是生活共同記憶，不是天方夜譚。

住：碉堡只是保命的場所，居住條件不談也罷。隨著部隊移動，都是借住民房，在廳堂地面舖上稻草就是睡覺的地方，兩個人共用一條被單及一條軍毯，後來增添蚊帳防蚊，夜晚還要輪流站崗，通常都是和衣而眠。

當年軍隊有「吃空缺」的陋規，後來靠軍人身分補給證核實補給才消除此弊端。最初，士兵沒有軍餉，大概半年之後，筆者才領到伍角銀元1枚，出公差到九宮碼頭扛麵粉袋時，換得一個蚵仔煎餅，那是人生的第一次薪金所得，至今記憶猶新。此後未再見到銀元，每人每月給兩包香煙，直至金門島成立粵華合作社時，才每人每月領到限金門通用的新台幣3元。

陸軍14師從小金門調回大金門島後，開始有射擊及野外戰鬥訓練，但大部分時間都在做工，造林、修路、築武夷水庫，採集山上的鋁礦，賣給台灣鋁業公司。1952年筆者投考陸軍官校25期，離開了陸軍14師。1954年陸軍14師從金門調回台灣後，部隊整編解散走入歷史。

（作者為國軍退役上校）

【未完待續】