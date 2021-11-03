10月30日，第六屆世界媽祖文化論壇暨第二十三屆中國‧莆田湄洲媽祖文化旅遊節前夕，「媽祖故里」福建省莆田市湄洲島上遊客如潮。位於湄洲島蓮池沙灘的馬蹄鐵餐廳裡，正值用餐高峰，來自台灣高雄的廚師朱景名忙得不可開交。

40歲的朱景名今年開春來到湄洲島。他的老闆、台商鄭雅萍這三年來在島上連開兩家馬蹄鐵連鎖餐廳，把大廚朱景名也徵調了過來。

台商鄭雅萍把高雄的馬蹄鐵餐廳搬到湄洲島，開了兩家連鎖店。（作者提供）

隔離期間，莆田美食「媽祖麵」——冬月暖陽曬得乾透透的麵線，紅菇染得緋紅的高湯，炸得酥脆的頭水紫菜和花生，構成了朱景名舌尖上的「媽祖故里」最初印象。「每一樣食材都牢牢記住味道。」他向記者坦言，要做一個受歡迎的廚師，首先要熟悉且巧用當地的食材。

朱景名說，他心裡的「台灣」，是由苗栗的九層塔、宜蘭的七星蔥、台灣南部的紅蔥頭等等各種名產標識出來的，「屏東縣恆春鎮的洋蔥特別好吃，熬法式洋蔥湯只用三四顆就特別濃郁，口感又細膩」；如今，他需要在湄洲島上找到新的「對的食材」。

「難度很大。」首先是柴米油鹽醬醋茶就和台灣有很多不同，他笑說，「大陸單單是醬油就分生抽、老抽，我老是搞不懂老抽的位置在哪裡」。來到湄洲島幾個月後，朱景名現在最拿手的新菜品，是用當地海鮮做料理，「兩岸同一片海嘛，一樣的海產，台灣的手法不太一樣倒蠻受歡迎的。」

打出「台灣廚師」名氣的朱景名，也慢慢在湄洲島紮下根來。剛剛過去的莆田抗疫期間，他和鄭雅萍加入「媽祖義工」，烹製大批便當送給抗疫一線人員；九月九媽祖金身巡安布福湄洲島，他和台灣義工們張羅的愛心驛站，也成了補給的「及時雨」。

湄洲島黨工委書記林韶雯對記者表示，未來五年內，湄洲島探索打造以自然景觀和媽祖文化為主的研學旅遊帶，以「吃住行遊娛購」旅遊六要素為切入點，「其中對台+成為重點」。

這對於立志成為湄洲島名廚的朱景名來說，當然是好消息。（林春茵/福建）

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