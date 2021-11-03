這並非陰謀論，而是以現今中、美在南海軍事活動不斷升高的事實為基礎，推測期望發生軍事磨擦者的目的為何。

首先有三個大前提：之一是因為大國的「相互核威懾」存在，中、美不可能親自上陣開戰。之二是美軍期望在南海「挑起」有限的代理人戰爭，一探解放軍虛實，甚至消耗其戰力，這也是冷戰時操作過的行為模式。之三是假設美國在南海對中國大陸的抵近偵察，是一種有意的挑釁行為，理由是若能引發衝突，即可取得中國窮兵黷武的證據，繼而在國際政治、經濟層面獲得號令國際社會共同制裁中國的正當理由，也能轉移令拜登政府頭痛的國內分歧。

2001年4月1日，不是愚人節搞怪，「中美撞機事件」就真的發生過，20年前的美中實力差距，讓這件事最終平和落幕。現在若發生同樣事故，恐怕不能善了。

好，回到南海，我們想想：誰最可能成為美國的代理人來打一場仗？與中國有南海島嶼爭議的有越南、菲律賓、馬來西亞、汶萊、印尼，最早劃定「九段線」的中華民國也主張南海主權，而且現今的台灣還實控有太平島與東沙。要打仗，得有一定的軍事實力，所以可以先排除汶萊、印尼、馬來西亞、甚至跟美國簽有協防條約的菲律賓。這是能力問題，再看意願問題，那越南也可以排除，因為越南跟中國國旗上都有星星，兩國政府間溝通無障礙，要發生誤會都很難，而且越南也不對美國言聽計從。

只剩非常親美、而且跟美國買很多武器的台灣了。

因此，可以想像一種情境：美軍在南海擦槍頻繁，不無可能希望由台灣來打一場代理人的戰場。國軍派軍艦、軍機去南海巡戈？不好意思，力有未逮。偏偏在那兒擁有一塊戰略要地－東沙，某個角度來說，「引信」存在了。那麼，東沙國軍會不會走火呢？這就要看對台灣有無極大的好處了。

假設共軍真的進攻東沙島，明知守不住，要不要死守到底，即，守到連掃把都拿出來戰死？東沙島500壯士在台灣的父母，可能不希望其子弟遵守國防部長邱國正的指示：「與島共存亡」而犧牲。事實上，每當有緊張情勢來臨時，國防部給外島的指示，都是「死守」，其實就是心知肚明根本守不住的意思，但也沒有別的法子，總不能指示就地投降，成了俘虜，轉化成政治問題，更難處理。

其實，台灣的外島防務，早就都是政治問題，並非軍事問題，否則金門、馬祖也不會開放觀光，東沙也劃定為國家公園，潛台詞就是承認不能打、也不必打、所以不願打的意思。

那為什麼又開始在「東沙島礁公園」派遣實為海軍陸戰隊的海巡人員駐守呢？確實有一個功能：如果解放軍真的「出此下策」，攻取東沙島，那500壯士最好真的死守到底，形成慘烈的結局，而且拖一點點時間，讓台灣本島同仇敵愾，國際社會齊聲支援，法理台獨即可照表操課。而中共此時再以「反分裂國家法」為依據出兵，一來自己先已無端改變現狀而理虧，二來驚動全世界，美軍協防台灣也師出有名了，下一步再要執行武統台灣的真正目標，成本將大大增加。

跟台灣能夠獨立的「偉大目標」比起來，500壯士可謂：生命誠可貴，自由價更高，若要為台獨，兩者皆可拋。

老共會上當嗎？如果明知不會，共軍攻取東沙，就是假議題。但隔一段時間，就有人要出來炒作一番，這回還美、台聯合上演了一回媒體操作，立法院也配合演出，是何目的呢？

（作者為資深媒體人）

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