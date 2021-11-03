人類自誕生以來，迄今已先後歷經原始文化、農業文明、工業文明和知識文明，未來將邁向何種新的文明？這一問題一直備受關注並引發諸多研究和討論。

中國科學院中國現代化研究中心主任、世界現代化論壇聯合主席何傳啟研究員日前接受中新社「東西問」獨家專訪時表示，人類文明將進入新文明孕育期，一個新的太空文明大週期將開啟，其起點有可能是宇航文明。

人類文明的4種類型和4個時代

何傳啟表示，目前學者普遍認為，人類誕生於約250萬年前，文明誕生於約公元前3500年，現代化起步於約18世紀，但關於文明和現代化都沒有統一定義。

他說，文明既是人類發展的高級階段，也是公元前3500年以來人類發展成就的總和；現代化既是18世紀以來人類文明的一種深刻變化，是從傳統文明向現代文明的範式轉變，也是一個世界現象，是不同國家追趕、達到和保持人類發展的世界前沿水平的行為和過程。

人類文明的結構大致包括內部、外部和歷史結構。一般而言，內部結構與文明內涵相關，包括物質文明、非物質文明以及跨物質文明——以物質為載體的非物質文明；外部結構與文明外延相關，既涉及人類發展的所有領域和方面，也涉及不同國家和民族的文化和文明；歷史結構與文明類型相關，文明類型有許多種。

根據核心要素(生產力和勞動力結構)的發展水平和週期性，可將發展至今的人類文明分成原始文化、農業文明、工業文明和知識文明4種類型。在此基礎上，人類文明的歷史階段可分為工具時代、農業時代、工業時代和知識時代4個階段，其社會階段可分為原始社會、農業社會、工業社會和知識社會4個階段。

何傳啟指出，人類文明的主要階段，可用重大文明事件為基礎進行劃分。人類歷史上已先後發生4次意義深遠的革命，即工具製造革命、農業革命、工業革命及知識革命(包括信息和生態革命)，這4次革命導致人類發展進程的4次轉移：第1次是從動物世界向人類社會的轉移，第2次是從工具時代向農業時代的轉移，第3次是從農業時代向工業時代的轉移，第4次是從工業時代向知識時代的轉移。「由此可見，從人類誕生到21世紀末，人類文明和世界歷史的前沿過程大致可以分為工具時代、農業時代、工業時代和知識時代4個時代，這種劃分與人類文明的歷史和社會階段的4階段劃分基本一致」。

2050年至2100年或將實現宇宙旅行和移民

何傳啟稱，人類誕生以來，從工具時代、農業時代、工業時代到知識時代，每個時代都經歷起步、發展、成熟和過渡4個發展階段，並形成人類文明進程的原始文化週期、農業文明週期、工業文明週期和知識文明週期4個發展週期。「如果把人類文明看作一個有機整體，從人類誕生到21世紀末，人類文明進程的前沿過程包括4個發展週期和16個發展階段」。

工具時代是從人類誕生到文明誕生前之間的歷史時期，大致為250萬年前至公元前3500年。起步階段是舊石器早期，是「能人」和直立人生活的年代；發展階段是舊石器中期，智人生活的年代；成熟階段是舊石器晚期，現代人出現；過渡階段是新石器時期，發生原始農業革命，人類從食物採集者向食物生產者過渡。

農業時代是從文明誕生到工業革命前之間的歷史時期，大致為公元前3500年至公元1760年左右。起步階段約公元前3500年至公元前500年，古代文明時期，城市和國家出現；發展階段約公元前500年至公元500年，古典文明時期，科學和宗教誕生；成熟階段約公元500年至1500年，東方文明繁榮階段，歐洲中世紀文明；過渡階段約1500年至1760年，現代文明啟蒙時期，歐洲發生科學革命。

工業時代是從工業革命到知識革命前之間的歷史時期，大致為1760年至1970年。起步階段約1760年至1870年，機械化和城市化；發展階段約1870年至1914年，電氣化和民主化；成熟階段約1914年至1945年，家庭機械化和電器化，工業文明進入家庭；過渡階段約1945年至1970年，自動化和社會福利化。

知識時代是從知識革命到21世紀末的歷史時期，大致為1970年至2100年左右。起步階段約1970年至1992年，信息革命和高技術；發展階段約1992年至2020年，網絡化和智能化；成熟階段約2020年至2050年，人體再生和仿生；過渡階段約2050年至2100年，宇宙旅行和移民。

何傳啟也提醒，由於未來具有不確定性，目前對知識時代成熟、過渡階段的時間和特點只是一種預測，還需進一步研究。

人類發展新的太空文明大週期將開啟

何傳啟認為，人類文明發展有週期，發展週期在加速，工具時代的時間跨度約250萬年，農業時代約5200多年，工業時代約200多年，知識時代預計約100年。同時，人類文明中心也出現週期性轉移，此前轉移方向大致是從非洲、亞洲、西歐到北美。

這位在世界上提出第二次現代化理論的學者表示，從人類誕生到21世紀末，人類文明進程共計4個發展週期和16個發展階段，其中，從農業文明向工業文明、從農業經濟向工業經濟、從農業社會向工業社會的轉變是第一次現代化，從工業文明向知識文明、從工業經濟向知識經濟、從工業社會向知識社會的轉變是第二次現代化。22世紀還會有新變化。

他指出，如果說不同國家的文明週期是「小週期」，人類文明4個時代的文明週期是「中週期」，那麼，可能還存在一個「大週期」——人類文明4個時代組成一個大週期，即地球文明大週期。

其中，工具時代是文明孕育期，農業時代是起步期，工業時代是發展期，知識時代是成熟期。此後，人類文明將進入過渡期即新文明孕育期，一個新的「大週期」將開啟。

「在21世紀，一個地球文明大週期即將走向成熟，一個太空文明大週期可能正在孕育，起點有可能是宇航文明。」何傳啟說。

受訪者簡介：

何傳啟，現任中國科學院中國現代化研究中心主任、中國現代化戰略研究課題組組長、研究員，中國科學院大學公共政策與管理學院教授，世界現代化論壇聯合主席，國際歐亞科學院院士。

何傳啟是世界上首次提出第二次現代化理論的學者，出版《第二次現代化》學術專著。他1985年以來已發表學術論文100多篇，出版學術著作40多部，其中包括英文著作6部。

自2001年至今，何傳啟領導的團隊連續完成和推出《中國現代化報告2001》-《中國現代化報告2021》系列年度報告20部，在海內外產生廣泛影響。

（本文來源：中新社「東西問」專欄，授權中時新聞網刊登）

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