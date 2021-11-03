最近台美雙方動作頻頻，將原本的「戰略模糊」逐漸拉向「戰略清晰」，美國方面從拜登多次意有所指將會出兵捍衛台灣安全、強調對台堅如磐石的承諾；國務卿則表示將力挺台灣參與聯合國體系活動；台灣這廂呢，蔡英文一方面接受美國CNN專訪，另一手就是藉四大公投散佈｢抗中保台｣意識。

何以會有以上這些舉措？其實明眼人很容易看得出來，蔡英文內心是焦慮的，從塔利班攻進阿富汗首都喀布爾，美軍倉皇撤離的狼狽情形看來，心裡早已有數，台灣不可能在同樣狀況下期待美國會有更好的表現。

因此她必須演一場戲，演給對岸和國內老百姓看。她盡可能跟美國做更密切的交好、增加軍購、強逼萊豬、三接過關；一方面示警對岸不要輕舉妄動；另方面是給予人民錯覺，以為必要時美軍會保衛台灣。

這一斧兩砍的策略會見效嗎？習近平能忍，大陸鷹派能忍嗎？《長津湖》電影何以會在此時推出？熾烈的民族主義會讓蔡英文如此揮霍？但小英總統管不了那許多，拖過兩年多任期就不關她的事了，這也就是為什麼陳明通說小英任內不會有戰事的道理。

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