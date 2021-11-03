資深媒體人董智森的「小董真心話」在Youtube直播中突然中斷，頻道權限完全被停止，關鍵字也搜索不到，說是遭大量檢舉造成。可怕呀！聽說過臉書被關，沒想綠手也伸進Youtube，透過各種手段，硬是封殺了反對的聲音，比過去的白色恐怖更恐怖。

民意是擋不住的，去年此時中天52頻道被關，改到「油管」（Youtube)發展，反而闖出另外一片天，在清一色順從政府發聲的視訊媒體當中反倒成了一股異數，就跟當初戒嚴時期為了想了解黨外訊息，就去看禁書、收聽地下電台一樣，早期的黨外雜誌和地下社團不就這樣起來的麼？

對岸也一樣，過去把鄧麗君、瓊瑤、金庸列為｢三大害｣，只因鄧麗君是｢靡靡之音｣，然而嚴禁的結果是「不愛老鄧愛小鄧｣、｢白天聽老鄧、晚上聽小鄧｣；瓊瑤是｢戕害青少年身心｣、金庸的韋小寶破壞善良風俗....，可是愈禁，愈如水銀瀉地般滲透到全國各地，最後還不是全面開放！

民意如潮水，用抵擋的方式是阻擋不住的，跟大禹治水般，你擋了這裡，水從別處冒了出來。生命會為自己找出路，同樣，人民的聲音也會透過各種管道流露出來，民進黨前輩的例子難道塔綠班全忘記了？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※