明年起，國防部每年將徵召一萬多名後備軍人接受14天新制教召，以強化後備戰力。但後備部隊軍士官幹部缺員嚴重，專長也未盡相符，屆時可能必須由後勤官科改為戰鬥官科來應卯，將後患無窮。

國防部為因應敵情威脅，擴大教育召集能量，擴充了5個後備步兵旅，平日負責教育召集，戰時守土。番號恢復不難，人從哪裡來？當然是從各個實兵部隊抽調。但是明眼人都知道，自己單位能用的、堪用的、培養好的軍士官，能白白送給新成立的單位嗎？當然留下來自己用，只能將平日表現不好，問題人物送到新單位去交差了事，這也是人之常情。

未來的教育召集課程將以專長複訓、射擊訓練、組合訓練、戰鬥教練及災害防救為主，每一項科目都需要合格而專業的教官，若是後備旅軍官不懂部隊指揮程序，士官不精於武器使用與保養，後備兵訓練不起來，就是浪費國防資源。

幹部決定一切，加強後備軍人訓練之前，先要有一批精悍的士官兵，來帶領再回營的後備軍人。他們已在社會歷練多年，見過了世面，年紀可能都比班長要大，若是後備旅的軍士官本職學能太差，或是自己本身就有問題，如何去帶領這一群「虎狼之師」。

國防部須立即開始嚴訓後備部隊基層幹部。

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