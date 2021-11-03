馬斯克在11月1日晚間8:12，引用《三國演義》曹植（魏）的《七步詩》，在推特上PO文：「Humankind。煮豆燃豆萁，豆在釜中泣。本是同根生，相煎何太急」，引發全球關注。

才華橫溢且與華人世界往來密切的全球首富企業家馬斯克，由他撂下幾句中文，原本應屬稀鬆平常。尤其他在台灣成立子公司時，尚且以「馬誼郎」三字，做為公司負責人的登記用名，更可見，他雖自曝患有亞斯伯格症候群，幸而在其心性上，仍然擁有樂於吸納、豪情開放的胸懷。

此次，因他全本引用《七步詩》，引爆了世人矚目，成為媒體焦點，其背後所想表述的思想為何？由於各方已多有揣測，本文即不多置喙。然筆者想藉此探討：正如包括馬斯克在內的全球人士，都在瘋學華語的此刻，台灣的中華文化「大撤守」！到底是智？還是不智？

1966~1976年，中國大陸的十年文革，讓台灣因為倡行《中華文化復興運動》，而維護了中華文化的正統，且被舉世公認為中華文化的承繼者與捍衛者。然從「台灣優先」、「抗中保台」成為台派執政意識以來，原屬中性、無價的「中華文化」，卻被無辜賤視為「賣台」的符碼、「仇中」的代罪羔羊！但「中華文化」到底何罪之有？「中華文化」又哪裡不是台灣的「生活日常」？

上（10）月，教育部、外交部……，對於哈佛北京學院（Harvard Beijing Academy）的將於明（2022）年轉進台北興高采烈、大作文章。然該二部卻明知己短地刻意略而不談，明年6~8月間，哈佛台北學院的8週課外文化體驗，將會是：書法、國樂、太極以及麻將，而不是台菜刀法、大港開唱、土豆麻吉、八家將！

至於日昨某大學又透過公關新聞操作，大篇幅吹噓其與美國二名校簽署「優華語計畫」合作協議。殊不知，這個由政府砸錢墊背的「優華語計畫」，乃是得支付給來台學華語的學生們，每個月2萬5千元台幣的獎學金，至於台灣當前的每月基本工資，則為2萬4千元台幣。

另為了蓄意避除使用“Chinese”一字，「優華語計畫」的英文主標，乃選用了各大中英文字典、線上字典、網路翻譯神器裡，遍尋不著的拼音字“Huayu”（且各文字編輯軟體，皆將之判定為錯別字），而成為逆風獨創的「Taiwan Huayu BEST」，但在「優華語計畫」介紹文宣的字裡行間，卻又不得不以“Chinese”、“Mandarin”」做為說明解釋的關鍵字！

在「亞斯伯格」馬斯克的宇宙胸懷裡，由於沒有文化上的畫地自限，所以他可以自在地引用《三國演義》曹植的《七步詩》，表述他的分秒念想。至於台灣當權者的自閉型意識形態，則不單粉碎了教育部長潘文忠所堅持的：「不讓政治影響教育運作原則」，也讓根本無從鑑別聲調的“Huayu”，反有機會成為一條有去無回的「滑魚」。

（作者為國立台師大教授）

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