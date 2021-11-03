立委陳柏惟遭到罷免後，台中市第二選區立委補選走上時程，最後民進黨中執會提名前立委林靜儀醫師參選。

民進黨內還有很多好人選，包括曾經參選過兩次立委的陳世凱，結果都不如一個不住在選區、靠高層欽點的林靜儀，對於長期高喊在地經營的人來說，不知情何以堪。

林靜儀曾擔任過一屆立委，觀察她的問政表現，為蔡英文執政護航的程度較陳柏惟有過之而無不及，強推同婚的粗魯過程，連黨內同志包括柯建銘都忍受不下去，這也是民進黨在2018年大敗、林靜儀沒有被提名連任的主因。但林靜儀憑藉醫療專業，在防疫政策上捲土重來吸引民眾目光，這是林靜儀重新進入黨內提名考量的關鍵之一。

對蔡英文來說，與其繼續禮讓席次和台灣基進合作，不如直接找一個可以直接幫政策護航的林靜儀，一方面台中市第二選區的藍綠選票已經逐年拉近，顏家未必能繼續延續獨霸，另外一方面蔡英文已經走入第二任，跛鴨效應逐漸出現，各派系未必受控，掌握提名權剛好就是掐住各派系的命脈。所以蔡英文必須緊抓明年縣市長的提名權，欽點林靜儀只是一個示範，告訴這段期間黨內還是有大人的狀況。

只是在單一席次的狀況下，極端的候選人很難有勝出的機會，抓緊深綠的林靜儀看來也不易勝出。但對蔡英文來說，敗選頂多拿林錫耀來借頭一用，負責的絕對不會是她！

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