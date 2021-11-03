台灣正式進入公投戰場，民進黨由於當年反萊豬、萊牛的印象太強烈，護航論點起不了什麼作用，乾脆用國民黨來打國民黨：「既然國民黨可以開放萊牛，為什麼民進黨不能開放萊豬」？這個論點有效嗎？以下是懶人包。

馬政府時期，在國、民兩黨都同意開放萊牛之後，柯建銘堅持要將「牛豬分離」入法；蔡英文說「牛豬分離不能退讓，政府要硬起來」；蘇貞昌說：「馬英九對全民承諾要牛豬分離，那他就要做到，誠信治國，這是相當嚴肅的問題」。

類似言論要找找不完，可以說「牛豬分離」是當時的台灣共識，也是民進黨三令五申，要求馬英九遵守的承諾。今天的民進黨說，不開放萊豬就是「反美」，就是要鎖死台灣讓中共高興；那麼2013年堅持「牛豬分離」的民進黨，難道也是反美、也是要鎖死台灣，也是要讓中共高興？

民進黨批評「牛豬分離」，其實不是批評國民黨，而是罵到了2013年的自己。很明顯，2013跟2021年的民進黨，一定有一個是在欺騙人民，傷害台灣。不論是那一個，都證明民進黨已經誠信破產，眼中沒有是非，只顧自己的政治利益。

「反萊豬」具體的理由是食安、下一代的健康，但更重要的，是一個欺騙人民的政黨，應該要得到教訓。

至於「反萊豬」會不會影響台美關係，這個不用想，看民進黨就知道了。當年民進黨堅持「牛豬分離」，有影響台美關係嗎？美國政府有因此而對民進黨不爽嗎？答案很明顯，並沒有。那麼今天民進黨以此來恐嚇台灣人民，有什麼效果呢？

美國政府很成熟，當然不會希望台灣通過「反萊豬公投」，但就算通過，他們也會摸摸鼻子，接受民主程序的決定。更何況，當年施壓蔡英文的是川普，現在的拜登團隊，完全可以說公投過關是川普的責任——是川普沒有做好溝通，是川普逼迫台灣，拜登只是來擦屁股的而已。

馬政府可以堅持牛豬分離，民進黨卻抵抗不了美國的壓力，原因很簡單：馬政府在中、美之間採等距關係，可以用一邊的壓力來平衡另一邊；民進黨卻是只抱美國大腿，自然是讓台灣被予取予求。「開放萊豬」證明在民進黨「抗中保台」大旗的背後，損失的是台灣人民實際的利益。

至於到底為什麼應該要「牛豬分離」，理由包括台灣人民吃豬是吃牛的七倍、豬肉有很多副產品，以及台灣人喜歡吃內臟等等。這些當年民進黨也都講過，由於是懶人包，就不細說了。

民進黨現在好像要假裝當年的自己都沒有主張「牛豬分離」，其實是在輕視台灣人民的記憶力。都說民主制度下，執政者是公僕，但有人會請一個欺騙老闆，推卸責任的「僕人」嗎？

從「反萊豬公投」開始，給台灣的民主一些警惕吧！

（作者為政治幕僚）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※