前國防部長、參謀總長湯曜明今日因病去世，湯部長早年就讀陸軍官校31期，為少數的台籍子弟，在26師擔任營長時，參加師對抗「龍平演習」，擔任第一營「先鋒營」的營長，因帶領部屬強渡大肚溪，率先搶佔地形要點，因而獲得勝利，為當時的師長蔣仲苓所賞識。

後來湯部長擔任步校總隊長時，自覺升遷無望，就轉任「軍訓教官」待退，在老長官蔣仲苓將軍的勸說下，再度回到陸軍服務，一路擢升至軍團司令、陸軍總司令、參謀總長、國防部長，湯部長治軍嚴謹，不苟言笑，有「湯要命」稱號，但是主軍期間，有幾件「小」事卻至今對軍隊仍影響深遠。

當年湯總長一上任，就規定各軍總部的總司令及高級人員，一律至聯合餐廳用餐，不得再各總部的招待所、接待室「開小灶」，也因為總司令要天天去聯合餐廳吃飯，也間接提高了餐廳伙食的品質。

另外湯部長在立法院面對立委不卑不亢，對於國軍的待遇始終據理力爭，因而爭取到了「志願役加給」，使得國軍的待遇大幅提升，另外他任內大力支持「終身學習」，並且給予相當額度的補助，使得國軍軍士官進修蔚為成風，也提升了官兵的素質，這項政策至今仍持續進行，無數軍士官兵均受此嘉惠。

至於湯部長在「政黨輪替」時安定軍心的講話，以及對於「柔性政變」的傳聞也始終堅守立場，另外完成「精實案」、「軍政軍令一元化」解決國防部延宕已久的改造，就不再贅述，更重要的是湯部長退休之後，不曾對國防部指點江山，更不會勤跑大陸與共軍隔海唱和，而選擇與老部屬住同一社區，頤養天年，對於曾執虎符的大將軍能夠「拿得起、放得下」，看破紅塵與名利，確實令人感佩。

（作者為資深媒體人）

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