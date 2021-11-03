民進黨政府以「抗中保台」為施政主軸，凡百施政均準此指導方針，選舉維權奉為最高綱領，長期以來頗見功效。民進黨在台灣內部念此符咒幾乎無往不利，在國際上也逐漸發酵，從美國到其他理念相近國家，近來合唱「抗中保台」樂曲的歌聲越發嘹亮，美國、日本、澳洲乃至歐洲一些國家，都依順美國的指揮棒齊聲發音，所謂「台灣問題國際化」已形成可觀聲勢。

對於國際風向的變化，蔡英文總統深感欣慰，她10月底接受美國CNN專訪中明白表示：「中國的威脅日益加劇……我們需要讓大家知道我們的處境，為將來做好周全的準備。國際社會也更加關注台灣和台海局勢。」大陸方面的反應大異其趣，中國人民大學教授金燦榮認為國際反應與習近平總書記的辛亥革命紀念講話有關，因為這次講話說明解決台灣問題已被「提上辦事日程」。

目前的世局運作焦點是中國強勢崛起，美國企圖強力遏制，積極串連理念與利益相近國家共同行動，中國則力圖反抗與突破。台灣處在兩方接戰前沿，乃成戰略必爭之地，而北京基於既定的統一目標與戰略對抗的需求，對台灣的施壓力道日益強大，由此而引發多數民眾的恐慌與反感。民進黨政府借力使力，以「抗中保台」反制中共的對台壓力，取得內部更多民意支持，在國際上同樣傳揚「抗中保台」理念，期以尋求更多的國際支援。

從過往經驗與事態發展來看，「抗中保台」確實行之有效。問題在於，作用力與反作用力經常成雙結隊出現，如果操作過當，難免會引發強大的後座力，反過來衝撞施力者，造成一些相反效果。

蔡英文面對的年底4項公民投票，為了扭轉劣勢，蓄意將公共政策議題轉化成為藍綠對抗，並且賦予「抗中保台」意涵，甚至將內部的訴求與外部的聲息連結貫通，妄想引進海水沖垮龍王廟。有些民眾看穿這個意圖而心生不滿。至於國際上「抗中保台」的聲浪確實來勢洶洶，尤其美國拜登總統的保台承諾及其國務卿支持台灣參與聯合國體系的言論，已經激起中共強烈反彈，促使其可能加大力度與速度處理台灣問題。

凡有其利之事，使用過當或是過度的結果，均會出現弊害。台灣與美國軍事交流不是秘密，但各方一直不說破，現在蔡總統公開證實，為的是把美國更拉近「抗中保台」的行列中，以為這樣可以從美國戰略運用的棋子變成一個棋手，向北京將一軍。這樣一來，北京原來可以睜一眼閉一眼假裝沒事，現在卻不得不向美台攤牌趨近一步。

蔡英文先前已經宣告「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，而「中華民國台灣」72年了，分明是在明示兩岸兩國的立場，北京絕不會吞下隱忍。隨著中美關係持續緊繃以及美國步步進逼，北京在台灣問題上的底線快守不住了，不惜一戰的意志正在釀生中。

「抗中保台」是民進黨爭取與保有執政權的法寶，也是台灣維護現狀有力的護身符，適度宣揚與運用有理有利，但若不知節制而行之無度，或是氾濫妄行而趨於極端，則將使效果走向對立面。恰如《呂氏春秋》所謂「全則必缺，極則必反，盈則必虧」，萬事萬物循環往復，盛極必衰。進一步言，從「否」到「泰」有個漫長的過程，從「泰」到「否」則迭在眨眼之間。抗中保台如同階級鬥爭，絕非一抓就靈，操持國政者能不慎之？

（作者為資深媒體人）