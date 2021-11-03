筆者在去年6月川普政府與北京為疫情激烈互批時，就在本專欄指明中美關係恐已進入比美蘇冷戰更加危險的「寒戰」（Chilly War）。現在美國對華政策大體是川規拜隨，雖然白宮內偶有技術性的爭論，比如究竟美中「激烈競爭」下還有沒有合作空間？哪些領域勉強可以合作等等。但從今年來兩國外交與國安高層多次會面話不投機、氣候特使對話幾無建樹，現在就在傳說的「拜習視訊會議」細節還未敲定之下，拜登總統又在COP26格拉斯哥會議直批中國領袖缺席，並另行發起沒有中俄印的「甲烷組合」，北京則稱大會故意不安排中方領袖視訊，英美在氣候議題刻意排擠。

兩國在這些相對較不涉及軍事安全的跨國議題都無法共事，側面說明了美中對抗的冰寒之氣，已從科技、經貿、金融蔓延到人文、學術、社會領域。甚至外界以為最應該無疆界合作的氣候變遷，也已被大國政治武器化（weaponized）。美國知名智庫戰略與國際研究中心（CSIS）9月一篇能源安全計畫報告即指出，華府應避免中、歐在「碳交易」合作，打擊中方清潔能源發展與推廣，以煤炭為壓制目標制約中國的轉型與援外，形成廣泛的「氣候統一戰線」。疫苗與碳交易都工具化，抗暖大業不透過談判，只能指望美國把中國經濟打趴後「自然減排」，中國自然不會就範。

從美中基礎實力逐漸接近、主要大國與全球所有區域紛紛捲入、人類社會生活全領域受波及、競爭零合化，還有就是舊秩序（自由國際秩序）和制度價值被戰略化（strategized，指價值的哲學基礎喪失）來看，這個「寒戰」的複雜結構雖起於歐巴馬大分裂時代（Great Divide）初期，或者再回推到「文明衝突論」的天啟時刻：911事件），但就像電影「明天過後」從天而降覆蓋北半球的冷氣旋，它越到後面加速越快，從新冠疫情開始，失控的升高就像加速版的奈伊（Joseph Nye）戰爭「夢遊症」（Sleepwalking Syndrome），轉瞬急凍所有議題、所有人。決策者即便知道這危機是自我實現的預言，但人類的理性似乎除了用於瘋狂算計「絕對安全」外，幾乎找不到和平的出口。理性與瘋狂交互變臉，重要原因顯然是因為舊秩序的價值被工具化、空洞化，最明顯的結果2020年慕尼黑安全會議的主題：西方性缺位（Westlessness），與社會氛圍民粹化、政策行為雙標化。

寒戰一詞在此並非首創。早在冷戰時期，蘇聯領袖布里茲涅夫曾用它形容美國科技優勢的壓迫，近期還有人形容俄國兼併克里米亞，開啟了與西方的寒戰。筆者在本專欄分析美中對峙與自由國際秩序內縮的系列文章中，則用它說明比冷戰危險的四個對抗性特徵：實力不對稱流動引起的不安、雙方社經因素交雜引起的民間敵視、秩序解體導致制度失靈與價值空洞化、後真相世代對戰爭風險的嚴重低估。近期美中寒戰最引人矚目的新發展，不僅是雙方氣候戰略武器化，而且是加速度進展的軍備競賽與戰爭動員準備，無怪乎《大國政治的悲劇》大師米爾斯海默也警告，當前美中對抗比美蘇冷戰所有的危機，更接近「熱戰」。

美中軍事衝突有立即風險，美軍與共軍兩個總參上將年初緊急通話可見一斑。最近美方以中方在海軍、陸基核武、極音速飛行器、外空探測等的質量神速進展為由，不僅新組「美英澳同盟」、大幅投資、增購、更新艦船與核武，積極於帛琉、巴紐、密克羅尼西亞等地建新基地或雷達站，且放任或鼓勵北韓、南韓和日本發展中長程導彈，主動促成東北亞、南太核武化也在戰略構思清單中。儘管有專家近期在《外交事務》質疑，沒有必要將中國將中美核武差距從1:10縮小到1:5設想為圖謀對美發動「第一擊」。但美國空軍部長指明「無法在中國沿岸1000公里內飛行」，可以說明美國對今年共機擾台達700次，美機抵陸「僅2000次」的比例相當憂慮，更不要說中俄艦隊竟聯袂進出西太平洋，結果華府對策是將亞洲「火藥桶化」。

值此寒戰普降時刻，又聞拜登民調續降、川普蓄勢待發、德國傳出擬關閉孔子學院等等。儘管大陸仍有北大學者賈慶國、王緝思等疾呼當局不需過度管制中外人文交流，北京現在恐怕也無暇認真研究「說好故事」。筆者對寒戰下秩序的故事，也算是說到至暗的句點了，真心希望不會應驗。

（作者為國立台灣大學政治學系教授）