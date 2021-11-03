4大公投將於12月18日舉行，攸關台灣能源政策的重啟核四公投，人民都還沒投票，行政院長蘇貞昌在立法院答詢時就公開宣示：「重啟核四不可能，且核廢料沒去處。」按蘇揆的說法，即使投票結果人民贊成核四啟封商轉發電，也只是投心酸的民意調查！

公投是直接民權之展現，對權責機關有一定拘束力。《公投法》第30條規定，有關重大政策者，應由總統或權責機關為實現該公民投票案內容之必要處置；也就是說，無論重啟核四公投結果如何，行政院及蔡英文總統的能源政策都必須依直接民意進行調整。

公投雖有法定效力，對權責單位並沒有罰責。蘇貞昌法律人出身，深諳《公投法》立法不足之處，只要牢牢把蔡總統與公投綁在一起，目空一切爽當院長，法律及民意在其眼裡都只是參考意見，所有施政只為維護個人權位與綠營政權。

蘇揆之所以有恃無恐，從2018年10個公投案結果就可窺端倪。當時10個公投案雖一口氣通過了反空汙、反核食、以核養綠等7項公投，但蔡政府，根本不當一回事。

最明顯的就是攸關食安的反核食，國民已清楚表達民意，蔡政府仍不斷以台灣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）卡在禁止日本核食進口為由，無視民意，不斷地想幫日本核食開大門。

因此12月18日揭曉的4大公投，可預見即使4案都通過，蔡政府必然選擇性回應公投結果。因此蘇貞昌在人民投票前就傲慢自大、目無法紀的回應重啟核四不可能，屆時在野黨如何因應，才是真正的考驗。