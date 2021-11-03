中國大陸外交部長王毅與美國國務卿布林肯10月31日在羅馬G20峰會場邊舉行會談。兩人針對美中台關係相互嚴詞警告，火藥味十足，而且顯然話中有話。

針對中、美都關切的議題，包括經貿合作、相互減免關稅、氣候變遷、疫情控制，王毅與布林肯都同意雙方「合則兩利，分則兩傷」，且都希望兩國能在更多領域加強合作。而引燃他們之間火花的無疑是台灣問題。首先，王毅警告美國若不妥善處理台灣問題，中美關係可能會遭到「顛覆性」的破壞。布林肯則警告中國最近的一連串行動已經激化兩岸關係。

白宮國安顧問蘇利文與中共中央外事辦主任楊潔篪10月6日在瑞士會談後，美中就成立「聯合工作組」處理拜習峰會、經貿再掛鉤、危機管控等事項。雖然美中外交高層達成不公開討論蔡英文拋出的「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」（兩國論）的共識，但並不代表雙方官員不會在私下場合或閉門會議談論此事。

從這個角度來看，王毅對美國的警告應該不是一般的空言恫嚇，而是另有所指。他的談話不啻是告訴拜登總統，美國若不好好約束一下蔡英文有關「兩國論」的發言，她可能會變本加厲，發動立法院民進黨團降低修憲門檻，再啟動修憲工程，那時大陸就會被迫出手，屆時將對中美關係造成「顛覆性的破壞」。

其次，王毅指責美國口中老是說要奉行「一個中國」政策，但美國的所作所為卻常常與「一中政策」背道而馳。王毅的說法無疑是北京有史以來對美國最嚴厲的指控，不啻是說美國在「一中政策」上經常「打假球」。

大陸官媒《人民日報》在10月29日署名「鐘聲」的一篇評論就很直白地指出，美國一些政客一方面聲稱堅持一個中國政策，一方面偷換概念，試圖將對一個中國原則的無理挑戰，包裝為所謂「價值觀」問題、「務實議題」。

此段話明顯劍指布林肯。文中也警告，美方如果繼續打「台灣牌」，一條路走到黑，不僅是在為當前中美關係緩和製造障礙，而且會給中美關係造成「顛覆性」的巨大風險，將嚴重損害台海和平穩定，也必將嚴重損害美方自身利益。

王毅和《人民日報》已同時警告，美方當前的作為可能對中美關係造成「顛覆性」的風險。如果中美兩國在「一中政策」上繼續各說各話，雙方都認為自己站在有理的一方，互不相讓，兩國關係有可能進一步惡化，並波及台海的安危。

王毅已被迫使出撒手鐧，表示中美兩國都應以營造拜習峰會的有利氣氛為重，希望美方能夠顧全大局。針對蔡英文的「兩國論」與修憲相關議題，王毅顯然希望拜登政府能出手管一管，以免情勢一發不可收拾，否則拜習視訊峰會也不一定非舉行不可。但除了中美元首取消峰會外，中美關係還有什麼「顛覆性」的風險，美方可得好好著墨了，台灣恐怕也無法置身事外。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）