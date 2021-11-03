12月18日將就公投綁大選、反對萊豬進口、重啟核四、珍愛藻礁等4項公投案投票，4案都是針對民進黨政府霸道執政的謬誤決策而發。民調顯示4案過關的機會很大，民進黨政府在危機感作祟下，竟把「抗中」當靈丹妙藥叫賣，蘇貞昌院長更是不顧斯文，歇斯底里叫賣。

蘇貞昌歇斯底里 搶救自己

這次公投是對民進黨政府的不信任投票，府院黨自知逆風民意將遭受報應，故而繃緊神經全面備戰，規畫上百場「4個不同意」公投說明會，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌領軍發表演說。一向粗鄙蠻橫的蘇揆言偽而辯，甚至口不擇言說，若不開放美國豬肉，將得罪美國跟世界，鎖死台灣，讓台灣走不出去，讓台灣不能加入CPTPP，保送中國早一點加入，「讓中國高興」。

他不僅把人民透過公投表達意見的權利扭曲為藍綠對抗，更將4項公投上升到「抗中親美」層次，大打反中牌，企圖煽惑基本教義派挺身護駕，以防骨牌效應沖垮民進黨政權。

其實，這4項公投不是民生議題就是民主的程序性問題，無關反美，無涉兩岸，蘇貞昌理虧詞窮，只能使出抹紅老招栽贓，汙衊支持者反美害台。蘇貞昌賤招盡出，可能是已經看出這次4大公投案很可能全獲同意，結果他將被蔡英文總統祭旗，公投已然成為倒閣投票，所以蘇貞昌使出渾身解術之力搶救自己。

他呼籲國民黨不要政治操作，自己卻以政治操弄誤導民意，阻卻真實民意的伸張。蘇貞昌為了一己與一黨私利，把公投抹黑成政治鬥爭、藍綠對陣，又說「4個不同意」就是反中、挺美的聖戰。這是對民意真真實實的藐視與踐踏。

公投是公民權利的實踐，是對於為政者最直接的信任投票，民進黨原為操弄公投的能手，曾強推政治性議題濟助選舉，不惜以「公投綁大選」提振投票率。上回在與選舉併同舉行的公投中慘敗之後，為了維護執政利益，竟然反過來打壓公投，修法將公投與選舉脫鉤。

蔡政府面對民意怒潮，不求順之則昌，反而為了避免逆之而亡的下場，對公投主旨與推動者大潑政治汙水，並抬出反中神主牌當成自己的政治護身符。如此這般混淆視聽，愚弄民眾，扭曲民意，實已淪為民主公敵，不僅有違民主進步的創黨初衷，更是對台灣民主價值的一次公然劫奪。

公投只是一時 民主是長遠

蔡總統說的不錯：「公投…，這攸關國家前途、台灣人民的未來，不要讓國家未來被政黨綁架、被政治惡鬥犧牲。」我們要問的是，蘇貞昌蓄意將「同意公投」打成「親中反美」，難道不就是在綁架、恐嚇、愚弄人民？難道不就是濫行政治鬥爭而犧牲公投？蘇貞昌把這次公投當作權位維護戰，已到招搖撞騙的程度，他在立院答詢時表示，「我們不要進口（萊豬），卻還想加入CPTPP，就不可能。」又說「這樣國民黨和中國會最高興，國民黨這種作法會害死台灣！」。

事實上，美國非屬CPTPP成員，而且成員國不容瘦肉精豬肉進口者所在多有，何來台灣就不能加入？中國大陸也不讓萊豬進口，如何能因台灣反萊豬而獲益並高興？「害死台灣」這種恐嚇手法，根本是在嚇唬人民、中傷在野黨。

蘇貞昌的卑劣手法跟民進黨祕書長林錫耀如出一轍，林錫耀說「藻礁公投若過，會把三接趕出去，台灣會像中國一樣缺電，國民黨公投就是要拖垮台灣」。撤銷核四才會讓台灣「像中國一樣缺電」吧？問題是孰令致之？

蘇貞昌和民進黨故意把支持珍愛藻礁、反萊豬公投者打成國民黨，國民黨就是要「亂台灣」、「跟中國唱和」，所以，支持公投者就是中共同路人，因而所有抗中、反中的人要出來投不同意票。這就是無良、無恥政客與政黨所能使出的奧步，毫無理性可言，只是證明蘇揆和民進黨已沒有招數可用了。

公投勝敗是一時的，民主卻是長遠的，公民社會更是民主政治運作的基石。蘇貞昌和民進黨為了壓制在野黨，並持續推動顢頇而霸道的政策，竟連公民團體及民主精神一起糟蹋，還拿「抗中保台」來煽惑與遮羞，真是「袂見笑」！