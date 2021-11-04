天津失陷，對北平的影響，至為嚴重。傅作義函蔣介石，謂天津情況影響北平士氣民心至為嚴重，社會言論竟明示對守城者之怨懟，士氣消沉，一般幹部至認為已無前途，面對危局，憂心如擣。

傳聞蔣蔣介石即將下野，於1月20日派參謀廉壯秋自平來京向蔣請示。下午3點半見蔣，言由元旦文告起，北平和談氣氛太濃；又因北方軍官眷屬多居天津，第92軍及94軍之被俘放歸的軍官，因其本部在平，皆來歸部，而本部中自不能禁其不來，以是士氣益墮，今已無法再戰；但談判可以牽絆敵人，即現要求各守防地，不談改編或繳械；若不如此便打。傅擬得到一定辦法時，將軍隊交李文（第4兵團司令），傅本人去綏遠。

次（21）日，蔣即派國防部長徐永昌飛平，向傅傳達以下意見：第一，謀和希望與中央一致。第二，希望傅南來。第三，大量運出精銳部隊；如能給時間，有限度運出部隊，可和平交出北平。傅謂第一項原亦擬如此，但限於環境，已由鄧寶珊等出城談判，軍隊原建制原番號開出到指定地點，其高級官長去留聽便；唯共方須先派遣政工人員，此層為傅所拒絕，正續商中。第二項傅初意去綏遠，尚有步兵4師，騎兵3旅，仍可整頓效力國家。經徐述蔣之意，以南方必須有幾個忠貞負望之軍官，方可撐持。傅至此遂允俟部署竣事，即去作總統（蔣）一隨員。至於第三項，現正擴修機場，但恐無大效果。徐於當晚9時許飛回南京。

事實上，到了1949年1月7日，毛澤東提出較為寬大的條件，同時北平已在四面包圍之中。傅於9日派代表周北峰、張東蓀等與共軍代表林彪、羅榮桓、聶榮臻、劉亞樓正式談判，共方開出的條件，是傅部人員一律不咎既往，所有張家口、新保安、懷來戰役被俘的軍官一律釋放。但為部隊整編問題，雙方仍有距離，傅準備打，共方於16日提出最後通牒。傅以鄧寶珊為代表，與共談判。至22日，與共方代表蘇靜正式簽訂《北平和平解放實施辦法》。

次日，傅致電徐永昌說：「自津淪陷後，北平戰局即萬分困難，士氣民心消沉浮動，迫不得已，於養（22）日上午10時雙方訂定軍隊保持原建制原番號，一個月後實行整編。在此期間，成立聯合辦事機構。希望中央全面和平早日實現。」

最後華北勦總所屬第4、第9兩個兵團8個軍25個師，完全改編為人民解放軍，並宣稱其5項優待條例。連同天津被殲和被改編的國軍，計52萬餘人。

傅之「局部和平」的經過，在一些當事人事後的回憶中，頗多分岐，但就當時的文獻來看，較之一般見風轉舵者，顯有不同。

在此之前，蔣曾歸咎於「宜生（傅）又為政治與虛榮所牽制，不願放棄北平而企圖固守，是無異自滅也。」

【未完待續，蔣世安專欄每周四刊出】