位於福建莆田仙遊的大陸國家級仙遊台灣農民創業園是亞洲最大的台灣甜柿基地，眼下，來自台灣柯清吉、陳秀蘭夫婦正忙著收果賣果。70歲的柯太太陳秀蘭在樹下用手機直播柿子園裡的農夫生活，「在大陸電商熱潮裡衝浪」。

柯清吉夫婦在台灣經營一家紡織廠，衣襪銷售歐美。因為柯清吉想要「在山上有個自己莊園」，他們在十餘年前來到仙遊種甜柿，成為仙遊台創園裡的「神仙眷侶」。

在陳秀蘭的書架上，記者看到一摞厚厚的筆記本，從化肥分類，到甜柿除花、疏果技巧，再進階到日本產生物營養劑分析……「秘籍在於多做功課。」陳秀蘭笑說，多虧這些「葵花寶典」，她從外貿商人成功轉型為仙遊台創園裡的「實力派」，現在還幫忙多位台農購買日本生物營養劑。

大陸針對台胞台企在農業林業領域發展涉及的農地林地使用、融資便利和資金支持、投資經營、研發創新、開拓內銷市場等方面提出的「農林22條措施」，對加強台灣農民創業園提出具體措施。

陳秀蘭指著金峰農莊裡的鋼管支架說，前兩年果園統一將竹木架更換成鋼管支架，費用由台創園管委會承擔了一半，「減輕了我們很多壓力」。台創園還助力柯清吉的農莊升級到2.0版。過去，柯清吉360畝果場裡單一種植台灣甜柿，如今增加葡萄柚、橘柚多個品種，並往電商直銷轉型。

今年甜柿的採摘時間因為此前疫情向後推遲了一周，產量大約為54萬粒。陳秀蘭原本擔心只有兩個多月採摘期的甜柿熬不過「疫」考，但葡萄柚儲存期4個月，讓她有著滿滿的勝算，「我還是盯住電商主戰場」。（林春茵/福建）

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